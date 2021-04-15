نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس 3 مضان 1442 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض هايبر بنده اليوم في ثالث أيام الشهر المبارك حيث تعد عروض هايبر بنده واحده من افضل العروض داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث ينتظرها جميع المواطنين حيث تقدم جميع السلع الرمضانية التي يحتاجها كل بيت من تمر ومشروبات وفواكه وخضروات وجميع أنواع اللحوم والأسماك بتخفيضات تصل الي 50% لجميع الأشخاص .

عروض هايبر بنده اليوم

تشمل عروض هايبر بنده الخميس جميع الأدوات المنزلية والكهربائية وجميع المواد الغذائية حتي 20 ابريل في جميع أسواق ومتاجر هايبر بنده في جده ومكه والرياض وجميع المدن وسوف نقدم لكم جميع المنتجات من خلال مجله هايبر بنده كي تتعرفوا علي المنتجات كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة من أسواق هايبر بنده .

تشمل عروض هايبر بنده اليوم الخميس جميع أنواع التمر والمكسرات والفواكه :

تقدم عروض هايبر بنده اليوم تمر سكري رطب بسعر 9.50 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده موز بسعر 3.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده الخميس لحم دجاج مفروم بسعر 7.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده اليوم جبن موزاريلا بسعر 24.95 ريال

تقدم عروض هايبر بنده حلاوه طحينية بسعر 17.95 ريال

كانت هذه مجله عروض هايبر بنده اليوم علي جميع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية من فواكه ولحوم وخضروات واسماك ودواجن بأسعار مميزه لعملاء أسواق هايبر بنده بمناسبه الشهر الفضيل حيث تستمر هذه العروض حتي 20 ابريل 2021 في جيمع متاجرها في المملكة العربية السعودية.

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