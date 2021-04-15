نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب منزل الأحلام من مسابقة الحلم على جائزة 500.000$ نصف مليون في المقال التالي

عمر شويل - جدة شكل جديد أكثر من رائع انطلقت به مسابقة الحلم 2021 هذا العام في نسختها الجديد الأضخم من حيث الجوائز، والأكثر تنوعًا، إذا تخطت قيمة الجوائز المقدمة لأول مرة منذ إنطلاقها قبل 15 عامًا حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، كما تنوعت الجوائز المقدمة، فأصبحت لا تقتصر على المادية والمالية فقط، بل تم الإعلان عن إمكانية الحصول على منزل الاحلام في جزيرة اليونان خلال سحب الأسرة في شهر رمضان الجاري بقيمة 500.000$، وفتحت المسابقة قاعدة الاشتراك من جميع الدول، من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن للفوز بإحدى جوائزها، التي تم السحب منها على سحبين حتى الآن، ونحن في انتظار السحب الثالث الأكبر.

سحب منزل الأحلام مسابقة الحلم

وفي أحدث وأهم وأبرز السحوبات حتى الآن من مسابقة الحلم 2021، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، عن السحب خلال شهر رمضان الكريم على جائزة الأسرة السنوية تحت مسماها الجديد سحب منزل الأحلام بجزيرة اليونان على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، لافتًا إلى أن طلبات الاشتراك متاحة الآن حتى موعد السحب من جميع الدول على الرقم الدولي الموحد، أو من خلال الاتصال من الرقم المدرج في أرقام mbc dream من كل دولة على حدها، أو عبر الطرق الإلكترونية بالموقع الرسمي للمسابقة وتحميل تطبيق حلم للجوالات الذكية.

كم سحب تم حتى الآن؟

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن إجراء سحبين مختلفين في الحلم:

الأول على جائزة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وفاز به المواطن الأردني محمد اللوباني. والثاني على جائزة بقيمة 250.000 ربع مليون دولار، وفاز به المواطن السوري المقيم بالإمارات محمد العبيد. بينما سيكون السحب الثالث على قيمة 500 ألف دولار والمقرر إجرائه خلال أيام وينتظر اسم فائز جديد….!.

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كما يمكن الاشتراك من جميع الدول من خلال ارسال كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك بـ سعر دقيقة المحمول الدولية 5 ريالات تقريبًا، وما يعادلها من العملات المحلية، من أجل تفعيل الاشتراك والدخول في السحب.