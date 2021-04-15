نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية مجلة التخفيضات بالسعودية ومواعيد العمل 18 ساعة في رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك تقدم لنا أقوى العروض، حيث يمكنكم الحصول علي أجود المنتجات وبأفضل الأسعار، وذلك خلال الشهر المبارك بصفة خاصة، وتهنئة من فروع عبد الله العثيم بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتضم المجلة الأسبوعية كافة المنتجات الغذائية البسيطة التي يحتاج إليها كل منزل، ومروراً بالمنظفات والمستحضرات للتجميل والأجهزة والمستلزمات للمطبخ.

عروض العثيم الأسبوعية

للحصول علي كافة المنتجات، وزيارة ألأفرع، فإن مواعيد العمل في أسواق عبدالله العثيم خلال أيام شهر رمضان lلمبارك من الساعة 9 صباحا حتى 3 صباح اليوم التالي، ويمكنكم التعرف علي كافة العروض من خلال الصور المرفقة إليكم الآن من المجلة الرسمية للعروض.

وفرنا خلال الصور السابقة، كافة العروض والمنتجات، التي يمكنكم بكل سهولة الحصول عليها من كافة الفروع بالمواعيد المرفقة إليكم.

تخفيضات منتجات العثيم الجديدة

نتعرف معكم علي بعض من العروض والتخفيضات المرفقة، حيث تقدم جميع الفروع المنتجات الآتية داخل العروض:

صدور دجاج طرية 2 كيلو ، جبن بوك كاسات كريم / شيدر ، كريمة دريم ويب مزينة ، مناديل وجه

سوفتي 80 منديل ، فرشاة كولجيت سليم سوفت 1+ 1 مجانا ، صابون بالموليف ابيض .

تيفاني بريك ديلايت اصابع الشوكولاته 31 جرام × 12.

بيوقلز سناك ذرة بالباربكيو 18 جرام × 15 , ديمه مارمو كيك بكريمة الشوكولاتة 40 جرام × 12.

جالكسي شوكولاتة بيضاء 38 جرام × 24 , غندور هاواي بجوز الهند 30 جرام × 12 قطعه.

مرامي شيبس بالملح 12 جرام × 18 . ليز بطاطس بالجبنة 23 جرام × 14 حبة.

كادبوري بابلي شوكولاتة 87 جرام 12 حبة , بريتانيا بسكويت دايجستيف الأصلي 30 جرام × 12.

شاي ليبتون احمر اكياس 100 جرام ، شراب راني برتقال حبيبات.

أرفقنا المواعيد للعمل، وكذلك المنتجات بالكامل بداية من الأربعاء 14 أبريل وحتي يوم الثلاثاء المقبل 20 من أبريل وتعرفنا علي كافة عروض العثيم الأسبوعية.

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