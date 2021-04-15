نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير 2021 ميلاديًا على الهواتف الذكية والتليفزيون الذكي وملحقاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير 2021 ميلاديًا على الهواتف الذكية والتليفزيون الذكي وملحقاته ، مع حلول شهر رمضان المبارك 1442 هجريًا قامت مكتبات جرير بتقديم أقوى العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية والتليفزيونات الذكية وملحقاتها بأسعار تنافسية تناسب جميع الأذواق بجميع فروع المملكة العربية السعودية والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة ولكن العدد حتى نفاذ الكمية، و لا تقدم مكتبة جرير عروض فقط على الهواتف وانما هى مُتخصصة في بيع جميع الأجهزة الإلكترونية. عروض مكتبة جرير 2021 ميلاديًا على الهواتف الذكية موبايل سامسونج جلاكسي اس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1989 ريال سعودى.

موبايل سامسونج جلاكسي اس 21 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1989 ريال سعودى.

موبايل سامسونج جلاكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت بسعر 4799 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1200 ريال سعودى.

موبايل سامسونج جلاكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 5039 ريال سعودي .

آبل ايفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 239 ريال سعودى.

آبل ايفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت بسعر 6699 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 239 ريال سعودى.

آبل ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 239 ريال سعودى.

آبل ايفون 12 سعة 64 جيجا بايت أخضر، أحمر، أسود، و أبيض بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

آبل ايفون اس اي الاصدار 2 سعة 256 بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 2629 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير 2021 ميلاديًا على التليفزيون الذكي تي سي ال 75*915 بوصة 8K، كيو ال 9999 ريال سعودي بدلاً من 16999 ريال سعودي.

سامسونج 82 TU8000 بوصة، دقة 4K الترا اتش 7919 ريال سعودي بدلاً من 13999 ريال سعودي.

ال جي 75 بوصة 75UN7180PVC دقة 4K الترا اتش 4799 ريال سعودي بدلاً من 10299 ريال سعودي.

سامسونج 75 بوصة LS003 دقة 4K الترا اتش بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 9899 ريال سعودي.

سامسونج 65 بوصة RU7105 دقة 4K الترا اتش بسعر 3399 ريال سعودي بدلاً من 7699 ريال سعودي.

هايسنس 75 بوصة 75A7100F دقة 4K التى اتش بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا بقيمة 149 ريال سعودي. ومازالت عروض مكتبات جرير مستمرة طوال شهر رمضان المبارك بتخفيضات مميزة وهدايا مضافة بجانب الخصم على معظم الأجهزة الإلكترونية. بدون فرن وبدون دقيق عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق فقط طعمها تحفة

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