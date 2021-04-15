نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده وهايبر بنده اليوم حيث يعد اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وتعد عروض بنده وهايبر بنده من افضل مقدمين العروض داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم افضل المنتجات للمواطنين بخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر رمضان حيث ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات المقدمة علي جميع السلع الرمضانية من منتجات غذائية كالفواكه والخضروات واللحوم واسماك.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية كما تحتوي في عروضها الاسبوعيه علي جميع انواع البقوليات كالعدس والفاصوليا و جميع أنواع المكسرات كالذبيب وجوز الهند كما تشمل عروض بنده وهايبر بنده خصومات كبيره جدا علي جميع انواع الزيوت التي يحتاجها كل بيت بمناسبه الشهر الكريم

تشمل عروض بنده وهايبر بنده أجود انواع التمور كالتمر السكري بسعر 9.50ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي الموز بسعر 3.95 ريال فقط كما تشمل عروض هايبر بنده جميع أنواع الجبن حيث يعد الجبن الإسطنبولي بسعر 17.95 ريال سعودي و الحلاوة الطحينية بسعر 17.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي العديد من المنتجات الغذائيه بخصومات كبيره:

تقدم عروض بنده وهايبر بنده جبنه شير ابيض بسعر 27.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده اليوم لبنه المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده فطيره ساده بسعر 4.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده اليوم فخده خروف بسعر 43.95 ريال سعودي فقط

تشمل عروض بنده وهايبر بنده جميع الألبان والجبن والزبادي التي يجتاحها الجميع أثناء السحور في شهر رمضان الكريم حيث يعد سعر زبادي المراعي 5.50ريال سعودي و لبنه كامل الدسم بسعر 22 ريال سعودي كما تقدم عروض هايبر بنده وبنده في جميع متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة مكه والرياض والمدينة وجميع المناطق الغربية والجنوبية خصومات كبيره علي جميع السلع الرمضانية

كانت هذه مجله عروض بنده وهايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل الموافق 3 رمضان حيث تقدم تخفيضات كبيره علي مختلف المنتجات الغذائية و جميع أنواع الفواكه والتمر والمعلبات والبسكويت والألبان حيث تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع ما يحتاجه كل بيت بخصومات كبيره كي يستطيع كل فرد الاستفادة بالمنتجات المقدمة في متاجر وأسواق هايبر بنده

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