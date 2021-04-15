نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس 3 رمضان 1442 عروض شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض هايبر بنده اليوم في ثالث أيام شهر رمضان والتي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض هايبر بنده من العروض التي تقدم افضل المنتجات الغذائية و جميع السلع الرمضانية بخصومات كبيره للمواطنين تصل إلي 50% كي يستفيد الجميع من التخفيضات في جميع متاجر وأسواق هايبر بنده حيث تستمر هذه العروض حتي 20 ابريل 2021

عروض هايبر بنده اليوم

تمشل عروض هايبر بنده اليوم جميع المنتجات الغذائيه من جبن شيدر و جبنه اسطنبولي كما تحتوي ايضا علي الجبنه المطبوخه والجبن البيضاء وجميع انواع الالبان والعصائر والتمر حيث يعد من اهم الوجبات حيث يتناوله الجميع الصغار والكبار قبل الافطار حيث تقدمه عروض هايبر بنده بخصومات كيره في ثاني ايام الشهر المبارك

تقدم عروض هايبر بنده اليوم الخميس في جميع متاجرها واسواقها جميع لنواع الجبن كالجبن الشيدر والجبن الموزريلا وللقشطه الطبيعية الطازجة وجميع أنواع الألبان والتمر والبرجر وجميع أنواع التمر بخصومات كبره لجميع عملائها في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه والمدينة والرياض وجميع المناطق المنطقة الغربية والجنوبية حتي يوم الثلاثاء 20 ابريل لذالك عليكم الاستفادة بهذه العروض المقدمة علي مختلف السلع الرمضانيه قبل نفاذ الكميه المحددة.

تشمل عروض بنده وهايبر بنده اليوم جميع البقوليات حيث تقدم :

تضم عروض هايبر بنده بن محمص بسعر 39.95 ريال سعودي

تضم عروض هايبر بنده لوز ابيض بسعر 59.95 ريال

تضم عروض هايبر بنده سميد خشن بسعر 5.95 ريال سعودي

تضم عروض هايبر بنده اليوم عدس احمر بسعر 8.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض هايبر بنده اليوم تخفيضات متنوعه علي مختلف المنتجات :

تضم عروض هايبر بنده اليوم مخلل مشكل بسعر 20 ريال سعودي

تضم عروض هايبر بنده الأسبوعية بطيخ مدور محلي بسعر 2 ريال فقط

تضم عروض هايبر بنده الأربعاء عصير طازج بسعر 6.95 ريال سعودي

تضم عروض هايبر بنده حليب بالشوكلاته بسعر بسعر 16.95 ريال سعودي

كانت كله هذه عروض هايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 الموافق 3 رمضان بمناسبه علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات والبقوليات وجميع أنواع المعلبات والبسكويت والمكسرات والبقوليات واللحوم والأسماك حيث تقدم عروض هايبر بنده كل ذالك في جيع متاجرها وأسواقها في المملكة العربية السعودية حيث تنتهي هذه العروض 20 ابريل كي يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من هذه العروض.

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