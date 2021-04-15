نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية رمضان 1442 وعروض 2 و3 ريال في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية الموفرة، وأقوى عروض بندة على الأغذية بسعر 2 و3 ريال سعودي، وعروض 1+1 بأرخص الأسعار، حيث يُقدم إليكم هايبر بنده عروض بسعر لا يُقاوم فقط 2 ريال سعودي على منتجات محددة، فيُمكنكم الحصول على 250 جرام من مخلل الخضار المشكل من طيبة بسعر 2 ريال سعودي، ونفس السعر بالنسبة لعبوة خليط زبدة غير مملحة من فونتا بيور، وزن 250 جرام، وأيضًا بطيخ محلى وزن 1 كجم بسعر 2 ريال سعودي، بالإضافة إلى عروض موفرة على الأغذية بأقل الأسعار فقط في هايبر بنده hyper panda.

عروض بنده

نستعرض لكم فيما يلي مجموعة من المنتجات الغذائية المتوافرة في بنده السعودية بأسعار لا مثيل لها.

كيس من شرائح الخبز الأبيض أو شرائح خبز بُر من بنده، بسعر 3 ريال سعودي.

كيس من خبز البرجر بالسمسم من لوزين، وزن 400 جرام، مكون من 6 حبات من الخبز، بسعر 3 ريال سعودي.

250 جرام من سلطة الزيتون الأخضر المغربية، بسعر 3 ريال سعودي.

250 جرام من شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود من أليسا، بسعر 3 ريال سعودي.

250 جرام من الزيتون الأخضر أو الأسود من كوبوليفا، بسعر 3 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

عرض خاص في بنده 1+1 عبوة لبنة كاملة الدسم من المراعي، وزن 700 جرام، بسعر 22 ريال سعودي بدلًا من 44 ريال سعودي.

1+1 عبوة جبن كريمي أو جبن شيدر قابلة للدهن من المراعي، وزن 900 جرام، بسعر 28.95 ريال سعودي.

5 عبوات من جبن المراعي الشيدر المطبوخة، وزن العبوة 56 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي.

3 حبات من الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، وزن 125 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

2 عبوة زبادي المراعي كامل الدسم، وزن 500 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

بنده عروض

عسل طبيعي الزهور البرية من المراعي، عبوة حجم 950 جرام، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 62.95 ريال سعودي.

كرتون من عبوات الحليب طويل الأجل من المراعي، مكون من 18 عبوة حجم 150 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

عصير فارمز سيلكت المراعي، حجم 1 لتر، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

عصير المراعي حجم لتر ونصف، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم

1 كجم من الموز الفلبيني أو الاكوادوري بسعر 3.95 ريال سعودي.

عروض بنده على عبوة تمر سكري رطب من سيافا، وزن 1 كجم، بسعر 9.50 ريال سعودي.

عبوة نوتيلا كريمة البندق مع الكاكاو، وزن 1 كجم، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

عبوة حليب مكثف محلى من نستله، وزن 450 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

2 عبوة من كورن فليكس كلوقز، وزن 500 جرام، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

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