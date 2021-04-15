نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم الخميس 3 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض اسواق العثيم التي يهتم بها جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم عروض العثيم افضل السلع الرمضانية والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها وجميع الأدوات الكهربائية والمنزلية والجوالات بتخفيضات كبيره تصل إلي 50% لعملائها حيث تستمر هذه العروض حتي 20 ابريل 2021 كي يستفيد الجميع بهذه الخصومات الرائعة. عروض اسواق العثيم تضم عروض اسواق العثيم تخفيضات علي جميع انواع الفواكه والخضروات : تقدم عروض العثيم خصومات علي التفاح الأخضر بسعر 5.95 ريال

تقدم عروض العثيم العنب الأسود بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم كمثري بسعر 5.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض أسواق العثيم عنب ابيض بسعر 7.95 ريال سعودي كما تشمل عروض العثيم أيضا : تقدم عروض العثيم باذنجان اسود بسعر 3.45 ريال

تقدم عروض العثيم فلفل اخضر بسعر 4.45 ريال

تقدم عروض العثيم الخميس الثوم بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الاسبوعيه البطاطس بسعر 2.45 ريال كما تقدم أسواق العثيم جميع أنواع الجبن : حيث تشمل عروض اسواق العثيم جبن المراعي كريم بسعر 18.95 ريال

تحتوي عروض العثيم علي زبادي المراعي بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم عسل المراعي بسعر 14.95 ريالسعودي فقط كانت هذه اهم عروض أسواق المزرعة التي ذكرناها لكم من خلال مجله العروض حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم كي يستفيد جمع الجميع بالخصومات علي المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات وجميع أنواع المعلبات والألبان المقدمة من العثيم. تابعنا الآن: Follow @thaqfny_shukran

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