- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتى 8 رمضان 1442 وتخفيضات هايبر بنده hyper panda في المقال التالي
عروض رمضان 1442هـ متوافرة وبأقوى التخفيضات في هايبر بنده hyper panda بالسعودية، حيث يوجد في بنده عروض وخصومات كبرى وتشمل عرض 2 دجاجة من فقيه وزن 1100 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.90 ريال سعودي، وسعر كرتون الدجاج المكون من 10 دجاجات 99.95 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي، 3 حبات من اللحم البقري المفروم أو لحم الغنم من السعودية، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11.85 ريال سعودي، روبيان للطبخ من أسماك، وزن 400 جرام، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من عروض بنده الأسبوعية الموفرة.
عروض بنده
عروض بنده الأسبوعية سارية بدءًا من يوم الأربعاء 2 رمضان 1442 وحتى يوم الثلاثاء 8 رمضان، وبها تخفيضات كبرى على اللحوم، الأسماك، الدجاج، ومنتجات طازجة لذيذة وأيضًا مجمدة بأفضل سعر فقط في عروض هايبر بندة hyper panda.
- قطع الدجاج من الكبير، وزن 1 كجم، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- تندر صدور الدجاج من الكبير، وزن 450 كجم، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- كفتة الدجاج من الكبير، وزن 300 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- كبة لحم خروف من الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج خالية من العظم من الكبير، وزن 2 كجم، بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 59.50 ريال سعودي.
- لحم دجاج مفروم من الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- 2 عبوة من نقانق الدجاج المجمدة من فقيه، وزن 400 جرام، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 17 ريال سعودي.
- 3 أكياس من نقانق الدجاج أو نقانق الدجاج بالجبن من داري، وزن 340 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- 4 أكياس من الدجاج المفروم من غولدن فيلدز، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 11.80 ريال سعودي.
- 2 حبة من الدجاج المفروم من فقيه، وزن 400 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
هايبر بنده hyper panda
استفيدوا من خصومات بنده وتعرفوا على عروض اللحوم التي سنقدمها في النقاط القادمة.
- عروض بنده على قطع جمل بالعظم، وزن 1 كجم، بسعر 28.95 ريال سعودي.
- فخذ خروف أسترالي بالعظم، وزن 1 كجم، بسعر 34.95 ريال سعودي.
- فخذ خروف أسترالي خالي من العظم، وزن 1 كجم، بسعر 43.95 ريال سعودي.
- موزة غنم بالعظم أسترالي، وزن 1 كجم، بسعر 38.95 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
إليكم أقوى تخفيضات الأسماك في بنده فيوجد 1 كجم قاروص 1800/2300 بسعر 22.95 ريال سعودي، وأيضًا 1 كجم جمبري بحري مطبوخ 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى المزيد من التخفيضات على نقدمها لكم بالتفصيل فيما يلي.
- 450 جرام من الدجاج المفروم من التنمية، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من حشوة دجاج للسمبوسة من الوطنية، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 9.75 ريال سعودي.
- 500 جرام من صدور الدجاج من فقيه، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من أرجل الدجاج الكاملة من الأسياح، بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتى 8 رمضان 1442 وتخفيضات هايبر بنده hyper panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.