شوف عروض بنده الأسبوعية حتى 8 رمضان 1442 وتخفيضات هايبر بنده hyper panda

عروض رمضان 1442هـ متوافرة وبأقوى التخفيضات في هايبر بنده hyper panda بالسعودية، حيث يوجد في بنده عروض وخصومات كبرى وتشمل عرض 2 دجاجة من فقيه وزن 1100 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.90 ريال سعودي، وسعر كرتون الدجاج المكون من 10 دجاجات 99.95 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي، 3 حبات من اللحم البقري المفروم أو لحم الغنم من السعودية، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11.85 ريال سعودي، روبيان للطبخ من أسماك، وزن 400 جرام، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من عروض بنده الأسبوعية الموفرة.

عروض بنده

عروض بنده الأسبوعية سارية بدءًا من يوم الأربعاء 2 رمضان 1442 وحتى يوم الثلاثاء 8 رمضان، وبها تخفيضات كبرى على اللحوم، الأسماك، الدجاج، ومنتجات طازجة لذيذة وأيضًا مجمدة بأفضل سعر فقط في عروض هايبر بندة hyper panda.

قطع الدجاج من الكبير، وزن 1 كجم، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

تندر صدور الدجاج من الكبير، وزن 450 كجم، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

كفتة الدجاج من الكبير، وزن 300 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

كبة لحم خروف من الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

صدور دجاج خالية من العظم من الكبير، وزن 2 كجم، بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 59.50 ريال سعودي.

لحم دجاج مفروم من الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

2 عبوة من نقانق الدجاج المجمدة من فقيه، وزن 400 جرام، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 17 ريال سعودي.

3 أكياس من نقانق الدجاج أو نقانق الدجاج بالجبن من داري، وزن 340 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.85 ريال سعودي.

4 أكياس من الدجاج المفروم من غولدن فيلدز، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 11.80 ريال سعودي.

2 حبة من الدجاج المفروم من فقيه، وزن 400 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

استفيدوا من خصومات بنده وتعرفوا على عروض اللحوم التي سنقدمها في النقاط القادمة.

عروض بنده على قطع جمل بالعظم، وزن 1 كجم، بسعر 28.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم، وزن 1 كجم، بسعر 34.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي خالي من العظم، وزن 1 كجم، بسعر 43.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم أسترالي، وزن 1 كجم، بسعر 38.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

إليكم أقوى تخفيضات الأسماك في بنده فيوجد 1 كجم قاروص 1800/2300 بسعر 22.95 ريال سعودي، وأيضًا 1 كجم جمبري بحري مطبوخ 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى المزيد من التخفيضات على نقدمها لكم بالتفصيل فيما يلي.