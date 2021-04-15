شوف عروض بنده شهر رمضان عروض السعودية حتى 20 ابريل 2021 و 9 رمضان 1442

عروض بنده شهر رمضان عروض السعودية المذهلة، ومهرجان التخفيضات الأسبوعية من هايبر بنده Panda في المملكة السعودية والتخفيضات الرمضانية 1442 من بنده Panda، حيث تتوفر العديد من المنتجات في عروض بندة الإلكترونية الحصرية، والتي تتوفر من خلال فروع هايبر بنده Hyper Panda أو بإمكانكم الطلب أونلاين، ويوفر متجر بنده أكبر متاجر السعودية خدمة التوصيل والتركيب المجاني فيما يتعلق بشحن الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الشاشات بمختلف الأنواع والماركات، ويقدم بنده عروض حصرية على أسعار الجوالات وأجهزة التابلت والإلكترونيات من سماعات لاسلكية بأسعار مذهلة، بالإضافة إلى تخفيضات الشاشات وأجهزة المطبخ الصغيرة لإعداد الطعام بشكل صحي خلال فترة قصيرة، وإليكم صور العروض.

عروض بنده شهر رمضان عروض السعودية

شاشة تلفزيون 65 بوصة من تي سي ال، سمارت تي في، اندرويد، جودة صورة فائقة النقاء والوضوح + خدمة توصيل وتركيب مجانًا من بندة السعودية بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 58 بوصة من دورا، سمارت تي في، صورة فائقة الجودة من حيث النقاء والوضوح والألوان + توصيل وتركيب مجانًا بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من إمبكس جلوريا، سمارت تي في، صورة منتهى النقاء والوضوح + التركيب والتوصيل مجانًا بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 32 بوصة من توشيبا مزودة بمدخل HDMI، جودة صورة نقية وواضحة + توصيل وتركيب مجاني من هايبر بنده بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 657 ريال سعودي.

هايبر بنده في رمضان

عرض على تابلت بريف Brave، رام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 10 بوصة، شبكة 4G بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 789 ريال سعودي.

عرض على تابلت هواوي T10s، رام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، شاشة 10 بوصة، شبكة 4G بسعر 829 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

عرض على سامسونج جالاكسي تابلت Tab T515 A10، رام 2 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 10.7 بوصة، شبكة 4G بسعر 825 ريال سعودي بدلًا من 1067 ريال سعودي.

عرض على تابلت هواوي Mate Pad T8، رام 2 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 8 بوصة، شبكة 4G بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 519 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات

جوال سامسونج A02s، شريحتين اتصال، الشبكة 4G، رام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، بسعر 475 ريال سعودي.

جوال سامسونج A31، شريحتين اتصال، الشبكة 4G، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 989 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 10 لايت، شريحتين اتصال، الشبكة 4G، رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

كنتم مع عروض بنده الاسبوعية الجديدة، واوفر عروض رمضان الإلكترونية من هايبر بنده السعودية، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021 و 2 رمضان 1442، وتنتهي في يوم الثلاثاء المقبل أو حتى نفاذ الكميات، نوافيكم بأجدد عروض السعودية اليومية والأسبوعية والأوفر فتابعونا.