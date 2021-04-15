شوف عروض بنده في السعودية الأسبوعية عروض رمضان 1442 وعروض شنطة رمضان التوفيرية

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عروض بنده في السعودية الأسبوعية أسواق بنده في المملكة العربية السعودية دائماً ما تسعى للانتشار والتجدد حيث تقوم بإنشاء الكثير من الفروع داخل وخارج المملكة وهذا الأمر فضله أيضاً الكثير من العملاء، أسواق بنده تقوم بعرض جميع السلع والمنتجات بأقل الأسعار وأعلى جودة وتعرض أيضاً هذه العروض والخصومات على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويمكن أن يقوم العملاء بالشراء من هذا الموقع كما يمكنهم الحصول على بعض الميزات الأخرى. عروض بنده في السعودية الأسبوعية عروض بنده اليوم برتقال العصير مصري بلغ سعر الكيلو 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 4 ريال سعودي.

برتقال العصير مصري بلغ سعر الكيلو 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 4 ريال سعودي. مكرونة فودي 250،450،500 جم أصناف مختلفة بلغ سعر 5 حبات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

سكر الأسرة 5 كجم 2 عبوة بلغ سعرهم 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك 910 جم عبوة ترويجية بلغ سعرها 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية زيت نباتي الغربي أو دوار الشمس شمس 1.5 لتر بلغ سعر 2 عبوة 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 69 ريال سعودي.

زيت نباتي الغربي أو دوار الشمس شمس 1.5 لتر بلغ سعر 2 عبوة 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 69 ريال سعودي. حليب طويل الأجل كامل أو قليل الدسم كرتونة 12 عبوة 1 لتر بلغ سعرها 47 ريال سعودي بدلاً من سعر 58 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم انكور 2.5 كيلو بلغ سعر الحبة 47 ريال سعودي بدلاً من سعر 88 ريال سعودي.

أرز بسمتي باب الهند 10 كجم بلغ سعر الكيس 62 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

دجاج فقيه بلغ سعر الكرتونة 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 154 ريال سعودي. عروض بنده على منتجات التنظيف عروض السعودية اليوم منظف مراحيض من شركة هاربيك بسعر 17.50 ريال سعودي.الكهربائ

منظف مراحيض من شركة هاربيك بسعر 17.50 ريال سعودي.الكهربائ منظف الحمامات من شركة هاربيك وزن 500 ملي، بسعر 22.95 ريال سعودي، بدلاً من 45.90 ريال سعودي.

بودرة قاتل للحشرات الزاحفة بسعر 17.95 ريال سعودي.

قاتل الناموس ARS ومعه سائل إعادة تعبئة بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلاً من و34.95 ريال سعودي.

بخاخ مبيد لكافة أنواع الحشرات بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

مناديل للبشرة من ديتول بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلاً من 43.90 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية الأسبوعية عروض رمضان 1442 وعروض شنطة رمضان التوفيرية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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