طريقة عمل الحمام المغربي في البيت بأسهل الطرق وأفضل النتائج

طريقة عمل الحمام المغربي، يعتبر الحمام المغربي هو حلم كل فتاة تريد المحافظة على نظافة بشرتها وجمالها والتخلص من الجلد الميت حتى تصبح البشرة خالية من البقع الداكنة وتصبح ناعمة بجانب إمكانية التخلص من الحبوب التي تظهر على البشرة وتقوم بتفتيح الأماكن وترطيب البشرة، وبالتالي لن تحتاج إلا تجهيز المكونات المطلوبة لعمل الحمام المغربي في المنزل دون الحاجة إلى عمله في الخارج، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل الحمام المغربي في البيت للحصول على بشرة ناعمة وجميلة.

طريقة عمل الحمام المغربي

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الحمام المغربي.

زيت الأركان ربع كوب عصير ليمون الغسول المغربي الليفة المغربية الصابون المغربي الأسود.

طريقه تجهيز الحمام المغربي

في الخطوة الأولى نبدأ بملء الحمام بالبخار حتى يساعد على تفتيح مسام البشرة والجلوس في على الأقل لمدة عشر دقائق ثم يتم شطف الجسم بالماء الدافئ ثم نقوم بإضافة الصابون المغربي في ويتم التدليك على هيئة حركات دائرية ويترك لمدة عشر دقائق ثم نبدأ بفرك الجسم بالليفة المغربية من خلال الحركات الدائرية.

بعد ذلك يتم شطف الجسم التخلص من الصابون ونقوم بعمل خليط من الطين المغربي مع ماء الورد ونضع زيت الأركان والليمون أو يمكن أضافه قليل من الزبادي ويتم وضع هذا الخليط على الجسم لمده عشر دقائق بعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر.

طريقة تقشير الجسم بالليفة المغربية

أولا القفاز المغربي أو ما يعرف باسم الليفة المغربي هو حيث يتم ترتيبها بقليل من الماء الدافئ ونقعها لعدة دقائق ثم نقوم بوضع الصابون على الجسم والبدء بتدليكه بالليفة المغربية على هيئة حركات دائرية في جميع مناطق الجسم بعد ذلك ثم شطفه بالماء الدافئ.