شوف عروض هايبر بنده في رمضان على مستلزمات المنزل

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عروض هايبر بنده في شهر رمضان المبارك هايبر بنده يقوم بعمل عدد من العروض المميزة والفريدة على جميع مستلزمات المنزل|، هايبر بنده يهنيكم بشهر رمضان المبارك ويحاول بأن يرضي بأسعاره الجميع الكبير والصغير، الآن احصل على أفضل عروض شهر رمضان المبارك من بنده ولا تخسر العرض في فروع بنده وهايبر بنده على جميع مستلزمات المنزل الأساسية وبأسعار خيالية، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 2 رمضان وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية. عرض هايبر بنده في رمضان: عرض هايبر بنده على جبنة فيتا دانماركي سعر الكيلو قبل الخصم 18.95 ريال سعودي، سعر الكيلو بعد الخصم 9.95 ريال سعودي.

طحين فاخر البيكر ( 1 كيلو ) 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19.80 ريال سعودي.

اشتري عرض بنده على لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها / لحم تونا خفيف بزيت دوار الشمس الخير ( 185 جرام )، 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي.

جبنة مربعات كيري 12 حبة ( 216 جرام )، سعر 3 حبات قبل الخصم 29.25 ريال سعودي، السعر بعد الخصم 16.95 ريال سعودي.

زيت نباتي العربي / دوار الشمس شمس( 2 × 1.5 لتر )، الحبة بسعر 17.25 ريال سعودي بعد التخفيض، السعر قبل التخفيض 34.95 ريال سعودي.

سكر ناعم الأسرة ( 5 كيلو )، 1 + 1 بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 39.90 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي الشعلان ( 5 كيلو )، سعر الكيس قبل الخصم 40.50 ريال السعودي، سعر الكيس بعد الخصم 26.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور ( 2.5 كيلو )، بسعر 49.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 88.95 ريال سعودي.

دجاج دو ( 10 × 1.1 كيلو )، الكرتون بسعر 84.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 154.95 ريال سعودي. عرض هايبر بنده على الدواجن والأسماك: قسم الدواجن: صدور دجاج فقيه ( 500 جرام )، العلبة بسعر 11.95 ريال سعودي قبل التخفيض، السعر بعد التخفيض 8.50 ريال سعودي.

دجاج مفروم التنمية ( 450 جرام ) من بنده، سعر العلبة 7.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 12.95 ريال سعودي.

حشوة سمبوسة دجاج الوطنية ( 500 جرام )، العلبة بسعر 9.75 ريال سعودي قبل العرض، سعر العلبة بعد العرض 7.95 ريال سعودي.

أرجل دجاج كاملة الأسياح ( 500 جرام )، سعر العلبة 4.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.95 ريال سعودي. قسم الأسماك: قاروص 1800 / 2300 سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحري 50 / 60 الكيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده في رمضان على مستلزمات المنزل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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