نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده و هايبر بنده hyper panda عروض 2 و 3 ريال حتى 20 أبريل 2021 بخصومات بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده و هايبر بنده المستمرة حتى 20 أبريل 2021 بخصومات بندة عروض السعودية على الأغذية في كافة فروع hyper panda ، حيث انطلقت تخفيضات شهر رمضان على مختلف المنتجات من كافة شركات الأغذية، وهذا نتيجة زيادة معدل شراء الفرد في شهر رمضان المبارك؛ نظرًا لكونه شهر تتجمع فيه كافة أفراد العائلية بصفة يومية على موائد الإفطار والسحور، كما تزداد فيه العزائم والولائم.

عروض بنده و هايبر بنده hyper panda عروض 2 و 3 ريال حتى 20 أبريل 2021 بخصومات بندة

عروض بنده الاسبوعية من panda تجدوها في فروع سوبر ماركت بندة حتى يوم الثلاثاء القادم، الموافق 20 أبريل 2021 بأقوى التخفيضات على الأغذية المتنوعة والمشروبات الرمضانية، والتي تتجدد تلقائيًا بصفة أسبوعية، حتى يتثنى للجميع الإستفادة من عروض بندة وهايبر بندة لأطول فترة ممكنة.

عروض بنده الاسبوعية

كما هو موضح في الصور نقدم تخفيضات بندة سوبر ماركت من panda’s على الأغذية بسعر موحد 2 ريال سعودي:

بطيخ مدور محلي بسعر 2 ريال سعودي فقط للكيلو.

مخلل خضار مشكل طيبة وزن 250 جرام بسعر 2 ريال سعودي.

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور وزن 250 جرام بسعر 2 ريال سعودي.

بندة عروض

الصورة التالية تجمع كافة عروض بندة الاسبوعية بسعر 3 ريال سعودي فقط لاغير:

سلطة زيتون أخضر مغربية وزن 250 جرام بسعر 3 ريال سعودي.

زيتون أخضر/ أسود شرائح اليسا وزن 250 جرام بسعر 3 ريال سعودي.

زيتون اسود/ اخضر كوبوليفا وزن 250 جرام بسعر 3 ريال سعودي.

خبز البرجر بالسمسم لوزين وزن 400 جرام عدد 6 حبات، بسعر 3 ريال سعودي.

شرائح خبز بر/ ابيض بنده اليوم بسعر 3 ريال سعودي للكيس.

عروض هايبر بنده

أما النقاط التالية فخصصناها لسرد عروض بندة اليوم الحصريى حتى 8 رمضان 1442:

موز فلبيني/ اكوادوري بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

تمر سكري رطب محلي سيافا وزن 1 كيلو جرام، بسعر 9.50 ريال سعودي.

خصومات أسواق بندة و موقع بندة المتجددة تتميز بأسعارها الحصرية التي تنافس تخفيضات كبرى المتاجر بالسعودية، وقد سردناها اليوم على حتى 20 أبريل 2021 بخصومات بندة عروض الكبرى على الأغذية بأسعار تتراوح بين 2 و 3 ريال سعودي فقط.