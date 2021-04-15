من ابرز العادات والتقاليد في الوطن العربي بشكل خاص تبادل العزائم بين الأهل والأصحاب والاقارب، ونتيجة لذلك نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا تفاصيل تجهيزات عزومة 10 إفراد في اقل من ساعة حيث يستغرق تحضير الطعام الي المدعوين وقت طويل ومجهود كبير، وسوف نسهل عليكي سيدتي هذة التفاصيل من خلال هذا المقال الذي يغطي تفاصيل الموضوع.

تجهيزات عزومة 10 إفراد

يتم عمل عزومات مستمرة في دائرة المعارف والأحبة والمقربين ونستعرض معكم اهم خطوات تجهيزات عزومة 10 إفراد في اقل من ساعة والأكلات المقترحة

عليكي تحديد نوع الأكل قبل العزومة ب 3 أيام علي الاقل ومن المقترح إن تكون الأكلات خفيفة وعملية تناولها سهلة ولا تحتاج إلى جهد. يتم شراء مستلزمات الطعام قبل الموعد المحدد للعزومة وفقا لعدد الافراد. تنظيف الشقة وفرشها بصورة مميزة وانيقة. عليكي تحديد الملابس الخاصة بك لإستقبال الضيوف بصورة متالقة. يتم اختيار الأطباق اللازمة لتقديم الطعام. تحديد انواع العصائر والمشروبات التي تقدم للضيوف. تجهيز الحلوي المناسبة للضيوف مثل بعض المعجنات او كيكة الرواني المميزة.

الأكلات المقترحة للعزائم

في حالة وجود عزيمة يتم تجهيز أنواع مميزة من الطعام وتقديمها للضيوف بشكل وطريقة مميزة، ونقدم لكم العديد من الأكلات المقترحة في العزومات

اولا الاكلات الرئيسية

المشويات بانواعها المتعددة مثل الشيش كباب أو الفراخ المشوية وكذلك الكفتة المشوية. الطواجن المميزة مثل طاجن بامية باللحمة أو طاجن لسان عصفور بالكبد. الأسماك وشوربة السي فود. طاجن البشاميل والبانية. بطاطس شيبسي مميزة بنكهات مختلفة.

ثانيا العصائر والمشروبات

عصائر بمختلف أنواعها ويفضل أن تكون فريش. المشروبات الغازية في حالة الرغبة.

ثالثا الحلوي