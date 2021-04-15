نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده لشهر رمضان تصل الى نصف الثمن 50% على المنتجات التموينية اللازمة للافطار والسحور والحلويات في المقال التالي

تخفيضات هايبر بنده لشهر رمضان، بمناسبة شهر رمضان الكريم قام هايبر ماركت بنده بتقديم أفضل العروض على منتجاته المختلفة والتي منها اللحوم والدواجن وزيوت الطبخ بمختلف أنواعها والحلويات والزبادي وكل شيء يحتاجه المنزل طول شهر رمضان من بندة، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده ماركت. عروض هايبر بنده عروض بنده اليوم جبنة شرائح برجر، ساندويتش، بيضاء برايد وصل سعرها إلى ٨.٧٥ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ١٧.٥٠ ريال سعودي.

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عروض بنده الاسبوعيه كعك الكأس وصل سعره إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١١.٧٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده لشهر رمضان تصل الى نصف الثمن 50% على المنتجات التموينية اللازمة للافطار والسحور والحلويات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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