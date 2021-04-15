نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض بنده الأسبوعية للتسوق بالتخفيضات والعروض المتميزة رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلة عروض بنده للتسوق بالتخفيضات والعروض المتميزة خلال شهر رمضان 1442، التي يترقبها الكثيرون في هذا الشهر الكريم التي تتزايد فيه التخفيضات والخصومات علي المنتجات التي تقدمها بنده خلال هذا الشهر، لذا تتزايد عمليات البحث عن احدث عروض وتخفيضات بنده المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة الخاصة بالشهر الكريم مثل التمور والمكسرات والألبان واللحوم، حيث تقدم بنده عروض يستمر العمل بها لمده تتجاوز 5 أو 6 أيام حتي يتمكن الراغب في التسوق أن يشتري ما يرغب خلال هذه المدة وبعد انتهاء هذه المدة تقوم بنده بتقديم عروض اخري، مجلة عروض بنده الأسبوعية للتسوق بالتخفيضات والعروض المتميزة رمضان 1442

مجلة عروض بنده الأسبوعية رمضان 1442

تعرض الصفحة الرئيسة لمجلة بنده تشكيلة مختلفة من المنتجات وموضح علي كل منتج قيمة التخفيض الخاص به مثل التالي:

المنتج السعر كيلو الطحين الفاخر البيكر 9.95 بدل من 19.80 ريال سعودي. عدد 2 لتر زيت نباتي العربي دوار الشمس 17.25 ريال سعودي بدل من 34.95 ريال. 12 قطعة من الجبنة المكعبات كيري بوزن 16.95 ريال بدل من 29.25 ريال سعودي. 2.5 كيلو جرام من الحليب المجفف كامل الدسم 49.95 ريال بدل من 88.95 ريال سعودي.

كما ضمت الصفحة الأولي أيضا انخفاض سعر الرز البسمتي 5 كيلو جرام إلي 26.95 ريال بدل من 40.50 جرام، وتخفيض سعر السكر الناعم أيضا وزن العبوة 5 كيلو جرام إلي 19.95 ريال بدل من 39.90 ريال، وكذلك الدجاج دو وزن 10 كيلو إلى 84.95 ريال بدل من 154.95 ريال.

عروض أسعار الهواتف الذكية

سعر هواوي ميت باد تي 8 (huawei matepad 8) 449 ريال سعودي بدل من 519 ريال.

سعر samsung galaxy tab a10 بقيمة 825 ريال بدل من 1067 ريال.

سعر هواوي y8p بسعر 699 ريال سعودي.

سعر سامسونج نوت 10 لايت 1499 ريال سعودي بدل من 2199 ريال سعودي.

سعر لينوفو نوت k12 بقيمة 569 ريال سعودي بدل من 899 ريال.

سعر ابل ايباد 8 وأي فاي بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1899 ريال.

كما يمكنكم متابعة جميع عروض بنده بشكل مستمر من خلال رابط بنده أو الصفحة الرسمية لموقع بنده الذي يتيح العروض بشكل دوري مستمر، كما سنقدم لكم تحديث مجلة عروض بنده الأسبوعية للتسوق بالتخفيضات والعروض المتميزة رمضان 1442.

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