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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الموفرة اليوم عروض اهلا رمضان في المقال التالي
عروض هايبر بنده الموفرة اليوم صفقات منوعة وموفرة على الاحتياجات الأساسية لكل منزل وبالأخص خلال شهر رمضان ونبدأها ب 4 حبات من طحين البيكر كيلو ب 9،95 ريال، 3 حبات من جبنة كيري 12 حبة ب 16،95 ريال، 3 حبات من لحم التونا خفيف ألوها ب 10،95 ريال، زيت نباتي العربي ب 17،25 ريال، دجاج دو 10 حبات ب 84،95 ريال، 1+1 سكر ناعم الأسرة 5 كيلو ب 19،95 ريال، أرز مزة بسمتي الشعلان 5 كيلو ب 26،95 ريال، كيلو بطيخ مدور ب 2 ريال، خليط زبدة فونتا بيور 250 جم ب 2 ريال.
عروض هايبر بنده الموفرة اليوم عروض اهلا رمضان
أقوي عروض ال 3 ريال من بنده سلطة زيتون مغربية ب 3 جنيه، 250 جم من زيتون اسود شرائح أليسا ب 3 جنيه، أخضر كوبوليفا ب 3 ريال، 6 حبات من خبز البرجر بالسمسم لوزين 400 جم ب 3 ريال، شرائح خبز بر بنده ب 3 ريال، موز فلبيني ب 3،95 ريال، تمر سكري رطب محلي سيافا كيلو ب 9،50 ريال، قطع جمل بالعظم ب 28،95 ريال، موزة غنم ب 38،95 ريال.
عروض هايبر بنده
مرتديلا امريكانا بالزيتون ب 24،95 ريال، جبن شيدر أبيض السنبلة ب 27،95 ريال، جبن بلدي عكاوي خير الجياد ب 29،95 ريال، جبنة إيدام دايلي دابري ب 36،95 ريال، شبيه قشطة الطيب الطازجة ب 19،95 ريال، حلاوة طحينية بالمكسرات ب 16،95 ريال، مرتديلا دجاج بالزيتون حلواني أخوان ب 39،95 ريال، جبن هايلاند دوبل كريم ب 11،95 ريال، 500 جم سمن بقري غنية ب 24،95 ريال، زيتون سيجالو مغربي ب 19،95 ريال.
عروض رمضان هايبر بنده
زيتون سيجالو مغربي ب 19،95 ريال، مخلل خيار صغير مغربي ب 21،95 ريال، كيكة الشوكولاتة 550 جم ب 31،95 ريال، فطيرة الجبنة لوزين ب 4،95 ريال، كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا ب 4،95 ريالن ميني سويس رول ب 5،95 ريال، بقسماط الخبز الطازج بالثوم ب 4،95 ريال، كب كيك يمامة غندور ب 9،95 ريال، ألترا فيلا كوكيز بزبدة الفول السوداني ب 7،95 ريال، 2 حبة رقائق السمبوسة سويتز 500 جم ب 14،95 ريال.
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