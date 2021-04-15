شوف عروض هايبر بنده الموفرة اليوم عروض اهلا رمضان

عروض هايبر بنده الموفرة اليوم صفقات منوعة وموفرة على الاحتياجات الأساسية لكل منزل وبالأخص خلال شهر رمضان ونبدأها ب 4 حبات من طحين البيكر كيلو ب 9،95 ريال، 3 حبات من جبنة كيري 12 حبة ب 16،95 ريال، 3 حبات من لحم التونا خفيف ألوها ب 10،95 ريال، زيت نباتي العربي ب 17،25 ريال، دجاج دو 10 حبات ب 84،95 ريال، 1+1 سكر ناعم الأسرة 5 كيلو ب 19،95 ريال، أرز مزة بسمتي الشعلان 5 كيلو ب 26،95 ريال، كيلو بطيخ مدور ب 2 ريال، خليط زبدة فونتا بيور 250 جم ب 2 ريال.

عروض هايبر بنده الموفرة اليوم عروض اهلا رمضان

أقوي عروض ال 3 ريال من بنده سلطة زيتون مغربية ب 3 جنيه، 250 جم من زيتون اسود شرائح أليسا ب 3 جنيه، أخضر كوبوليفا ب 3 ريال، 6 حبات من خبز البرجر بالسمسم لوزين 400 جم ب 3 ريال، شرائح خبز بر بنده ب 3 ريال، موز فلبيني ب 3،95 ريال، تمر سكري رطب محلي سيافا كيلو ب 9،50 ريال، قطع جمل بالعظم ب 28،95 ريال، موزة غنم ب 38،95 ريال.

عروض هايبر بنده

مرتديلا امريكانا بالزيتون ب 24،95 ريال، جبن شيدر أبيض السنبلة ب 27،95 ريال، جبن بلدي عكاوي خير الجياد ب 29،95 ريال، جبنة إيدام دايلي دابري ب 36،95 ريال، شبيه قشطة الطيب الطازجة ب 19،95 ريال، حلاوة طحينية بالمكسرات ب 16،95 ريال، مرتديلا دجاج بالزيتون حلواني أخوان ب 39،95 ريال، جبن هايلاند دوبل كريم ب 11،95 ريال، 500 جم سمن بقري غنية ب 24،95 ريال، زيتون سيجالو مغربي ب 19،95 ريال.

عروض رمضان هايبر بنده

زيتون سيجالو مغربي ب 19،95 ريال، مخلل خيار صغير مغربي ب 21،95 ريال، كيكة الشوكولاتة 550 جم ب 31،95 ريال، فطيرة الجبنة لوزين ب 4،95 ريال، كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا ب 4،95 ريالن ميني سويس رول ب 5،95 ريال، بقسماط الخبز الطازج بالثوم ب 4،95 ريال، كب كيك يمامة غندور ب 9،95 ريال، ألترا فيلا كوكيز بزبدة الفول السوداني ب 7،95 ريال، 2 حبة رقائق السمبوسة سويتز 500 جم ب 14،95 ريال.