شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60%

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عروض جرير اليوم يظن العديد أن مكتبة جرير يقوم فقط بتقديم عروضاً في المناسبات فقط ولكن لا فأن مكتبة جرير تقوم دائماً بتقديم عروضاً على كافة المنتجات المقدمة منها كالهواتف الذكية والشاشات والإلكترونيات المختلفة، حيث أن مكتبة جرير يعرف بأنه يقدم منتجات في متناول مواطني المملكة العربية السعودية. تخفيضات جرير الأسبوعية وصل سعر فيفواي واي 30 بسعة حجم “128 جيجابايت” 4 جيجا بايت رام إلى 729 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

تخفيضات جرير على هاتف فيفو في19 بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجا بايت رام وصل سعره إلى 1149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1299 ريال سعودي.

خصومات جرير على هاتف لينوفو كي 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 جيجابايت رام وصل سعره إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. تنزيلات جرير على الهواتف المحمولة عروض جرير اليوم على هاتف هواوي واي 7 إي بسعة حجم “128 جيجابايت” 4 جيجابايت رام وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 769 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف هواوي نوفا 7 بسعة حجم “256 جيجابايت” 8 جيجابايت رام وصل سعره إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجابايت رام وصل سعره إلى 1049 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي 9 بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 جي، 4 جيجابايت رام وصل سعره إلى 699 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 52 بسعة حجم “128 جيجابايت” 6 جيجابايت رام وصل سعره إلى 1649 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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