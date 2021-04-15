نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في رمضان على الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأقل الأسعار في المقال التالي

تقدم عروض بنده الأسبوعية تخفيضات جديدة على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الجوال من الماركات المختلفة، وتتضمن العروض باقة متنوعة من أشهر الماركات العالمية في مجال الهواتف الذكية حيث تعرض بنده في فروعها المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية جوالات من تصنيع شركات سامسونج, ابل, هواوي, لينوفو وغيرها، كما تقدم باقة مميزة من العروض والخصومات على أكسسوارات الجوال المتنوعة والسماعات والكابلات أيضاً، وخلال شهر رمضان المبارك يوفر هايبر بنده لجميع المتسوقين فرصاً متنوعة للمشاركة في العديد من الأعمال الخيرية حيث يكون لدى المتسوق الخيار في ترك ما تبقى من الهلل على سبيل الصدقة، والتي تتكفل بنده بتوصيلها إلى الأيتام والجمعيات الخيرية المختلفة. عروض بنده الأسبوعية على الجوالات جوال سامسونج أي 51 سعة 128 جيجا بايت بسعر 949 ريال بدلاً من 1209 ريال.

هاتف سامسونج أي 51 سعة 256 جيجا بسعر 1099 ريال بدلاً من 1199 ريال.

سامسونج أي 31 بسعر 899 ريال بدلاً من 989 ريال.

سامسونج أي 02 أس بسعر 475 ريال. هواوي نوفا 7 اي بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.

جوال هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال.

سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال.

لينوفو كي 12 بسعر 479 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل 3 اكس بسعر 679 ريال سعودي فقط.

جوال هواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال سعودي.

احصل على هاتف لينوفو نوت كي 12 مقابل مبلغ 569 ريال فقط بدلاً من 899 ريال.

اشتري من أي فرع من فروع هايبر بنده جوال أيفون اكس آر مقابل 2499 ريال بدلاً من 2599 ريال.

مضخم صوت سوني متوفر في فروع بنده بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 492 ريال.

اشتري أبل ايباد 8 واي فاي بسعر 1499 ريال بدلاً من 1899 ريال.

سماعات جيباس 2.1 بسعر 125 ريال بدلاً من 218 ريال سعودي.

احصل على ريسيفر ميني نادكو مقابل 59 ريال فقط بدلاً من 87 ريال.

طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال.

سامسونج جالاكسي تاب تي 515 أي 10 بسعر 825 ريال بدلاً من 1067 ريال.

تابلت بريف بسعر 699 ريال بدلاً من 789 ريال.

احصل على هواوي ميت باد تي 8 مقابل 449 ريال بدلاً من 519 ريال.

تابلت هواوي تي 10 اس مقابل 829 ريال بدلاً من 949 ريال. أحدث عروض Hyper panda على أكسسوارات الجوال كابل أيفون طول نصف متر مقابل 55 ريال بدلاً من 79 ريال، أما الكابل بطول متر فيعرض الآن بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال، بينما الكابل بطول مترين متوفر مقابل 89 ريال بدلاً من 129 ريال.

أسورة رياضية شاومي مي 4 بسعر 79 ريال بدلاً 129 ريال.

اشتري شاحن يو اس بي أبل 20 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 99 ريال.

شاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال.

كابل مايكرو اتش بي برو بسعر 35 ريال لطول متر، كما يتوفر كابل بطول مترين بسعر 45 ريال بدلاً من 59 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في رمضان على الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في رمضان على الأجهزة الإلكترونية والجوالات بأقل الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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