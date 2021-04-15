نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الفضائية 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لكافة الأطفال في كل مكان بالوطن العربي الاستمتاع بمتابعة برامج وكرتون قناة بطوط كيدز للأطفال الشعيرة ومسلسلات الكرتون عبر القمر الصناعي النايل سات على مدار الساعة بإشارة قوية وجودة عالية وصورة نقية وواضحة بسهولة بعد ضبط بيانات تردد قناة بطوط كيدز الشبكي الجديد 2021 على جهاز الاستقبال.

قناة بطوط كيدز للأطفال

استطاعت قناة بطوط كيدز أن تكتسب شهرة واسعة بالوطن العربي بتقديمها للأفلام والمسلسلات الكرتون الشهيرة المحببة للأطفال في كل مكان بالبلدان العربية، ومن أكثر ما يميز قناة بطوط كيدز للأطفال هو تقديمها للمحتويات الهادفة البعيدة كل البعد عن الابتذال، وبالتالي يستطيع كل الآباء والأمهات بكل ثقة ترك أبنائهم أمام شاشة التلفاز بدون أي قلق.

تردد قناة بطوط كيدز 2021 الجديد

قناة بطوط كيدز هي قناة تنفرد بتقديم مجموعة من أفلام الكرتون والمسلسلات الشهيرة القديمة والجديدة منها المحببة للأطفال سوا المدبلجة باللغة العربية أو المترجمة بالعربية، ويمكن استقبال قناة بطوط كيدز على جهاز الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بالتحديث الأخير للقناة بإشارة قوية وجودة عالية.

ويتم ضبط تردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 11594

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي.

كما يمكن استقبال تردد قناة بطوط كيدز عبر القمر الصناعي Eutelsat 7 west A (7.0 w) عبر ضبط بعض البيانات بإعدادات الريسيفر كما يلي:

القمر الصناعي Eutelsat 7 west A (7.0 w)

التردد الشبكي 11411.05

معدل الترميز 75000

معامل تصحيح الخطأ 7/8

التشفير مجاني.

برامج قناة بطوط كيدز

قناة بطوط كيدز قناة فضائية مقدمة للأطفال تحمل شعار “من أجل الطفل افرح العب وتعلم” كما تقدم قناة بطوط كيدز البرامج الترفيهية المتنوعة والتعليمية والمسلسلات الكرتون المدبلجة، إلى جانب أغاني ديزني لاند والأغاني التعليمية لتعليم الأرقام والحروف باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ومن أفلام ومسلسلات قناة بطوط المميزة:

فيلم شركة المرعبين المحدودة.

فيلم طرزان.

فيلم بندق وعدس.

مسلسل بطوط وزيزي.

فيلم الجميلة والوحش.

حلقات مسلسل رمضان الشهير بكار.

مسلسل المغامرون الخمسة.

حلقات مسلسل القط والفأر توم وجيري.

فيلم سنووايت والأقزام السبعة.

فيلم شيرمان.

فيلم الأميرة اريال.

ومن أِهر الأغاني المحببة للأطفال والتي يتم عرضها على قناة بطوط كيدز مدمجة مع مشاهد من أفلام ديزني كل من: