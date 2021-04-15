موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ وفق معهد البحوث الفلكية للعام 2021م

موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ ، هو الفرحة التي يهديها شهر رمضان بعد انتهاؤه للمسلمين أجمعين، في كافة أنحاء العالم، بعد الالتزام بركن من أركان الإسلام وهو الصوم، على مدار 30 يوم، وعيد الفطر المبارك له أيضًا مكانة ومشاعر خاصة في قلوب المسلمين، فمع غروب شمس آخر أيام من شهر رمضان المبارك، الذي يشتاق له المسلمين كل عام، فيعد وداعه كوداع ضيف عزيز تختلط فيه المشاعر، بين الحزن على فراقه والفرحة بقدوم العيد، وقد تم الإعلان من قبل معهد البحوث الفلكية، عن موعد عيد الفطر المبارك، بعد الاستطلاع والاجتهاد والقيام بالحسابات الفلكية، أن أول أيام شهر شوال 1442هـ، بمشيئة الله، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الأربعاء 12 من شهر مايو لعام2021م.

موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ

والجدير بالذكر أن موعد صلاة العيد، لأول أيام عيد الفطر المبارك 1442هـ، سيحل موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية، سيكون أول أيام من شهر شوال 1442هـ، في تمام الساعة 5:53 صباحًا، وفي القاهرة سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:20 صباحًا، وفي دولة الكويت ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:4 صباحًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:54 صباحًا، أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

أرق وأجمل التهاني للأصدقاء والأحباب بالعيد 2021م

وكما يهتم الجميع بتقديم تهنئة رمضان لجميع الأهل والأحبة والأصدقاء، عبر رسائل الواتس آب، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو تويتر، أو حتى عبر رسائل SMS العادية، فيهتم الجميع أيضًا بتقديم التهنئة بالعيد، وكما ذكرنا بأن عيد الفطر المبارك له مكانة خاصة في نفوس المسلمين، فالتهنئة بالعيد أيضًا يصحبها دعوات وأماني رقيقة وخاصة بقدم العيد بعد طول انتظار، نذكرها بالترتيب التالي:

رسائل للأهل وأفراد الأسرة بقدوم عيد الفطر2021م

العيد فرحة ما يكملها إلا وجودكم حولي.. العيد بهجة فرحته تكمل بقربكم .. عيد فطر مبارك.

صوم مقبول من الغاليين .. عساكم من العايدين .. كل عام وأنتم بخير.

بعيد الفطر نهنيكم .. يا أهلي وعزوتي بهديكم .. عيد فطر سعيد.

رسائل للأحبة بقدوم عيد الفطرالمبارك 2021م