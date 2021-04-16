شوف عروض العثيم الرمضانية الطازجة في شهر الخير عروضنا غير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الرمضانية الطازجة في شهر الخير نبدأها بعروض على الحلويات الشرقية بالأخص التي تميز رمضان مثل تورتة الكنافة اللذيذة من أسواق العثيم بكريمة الفاكهة أو النوتيلا عليها خصم 50%، كيلو من القطائف بحشو المكسرات ب 24،95 ريال، البسبوسة بالبندق ب 24،95 ريال، بقلاوة حجاب بالقشطة ب 22،50 ريال، عجين سمبوسة ب 7،50 ريال، حلويات شرقية مشكلة ب 19،50 ريال، زود بسيمة بجوز هند بالمكسرات ب 24،95 ريال.

عروض العثيم الرمضانية الطازجة في شهر الخير عروضنا خير

عجين كنافة ب 7،50 ريال، قرصان فاخر ب 7،50 ريال، رقاق ب 7،95 ريال، عين جمل ب 48،95 ريال، تين مجفف 200 جم ب 5،50 ريال، قرفة عيدان ب 17،95 ريال، قمر الدين السعيد 400 جم ب ريال، بهارات مجدي الكبسة السعودية ب 4،95 ريال، صنوبر مجدي باكستاني ب 27،95 ريال، هيل زدني 250 جم ب 29،95 ريال.

عروض العثيم الطازجة

مربي برتقال شامي ب 12،95 ريال، جبن جرين لاند بالقشطة ب 14،95 ريال، قشدة بدر طبيعي ب 15،95 ريال، جبن الوادي قريش ب 15،95 ريال، جبن اسكندراني اسطنبولى ب 21،95 ريال، جبن طعمة ميلك اسطنبولي دمياطي ب 21،95 ريال، حليب هالي بودرة 1800 جم ب 35،95 ريال، القشدة فيكتو ب 6،95 ريال، أرز هالى برمل هندي 10 كيلو ب 26،95 ريال.

أرز هالى برمل هندي 10 كيلو ب 26،95 ريال، شاي بريتش انجليزي كيس 100 حبة ب 7،50 ريال، حليب مانا مكثف محلي ب 13،25 ريال، بطاطس ناستو كرينكل 1000 جم ب 4،95 ريال، زبادي الصافي طازج 2 كيلو ب 8،95 ريال، عصير الصافي فواكه مشكلة ب 6،95 ريال، كريمة الصافي متعددة الإستخدامات لتر ب 14،95 ريال، قشطة الصافي طازجة ب 4،95 ريال، فطيرة الوليمة سادة مجمدة 400 جم ب 2،75 ريال، كرات كفتة بيف 1000 جم ب 19،95 ريال، بف باستري مربع ب 4،50 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

مشروم قودي قطع ب 4،95 ريال، ذرة قودي حبة ذهبية علب ب 2،95 ريال، أناناس تريفا شرائح ب 3،50 ريال، زبدة فول سوداني قودي ناعم ب 11،95 ريال، مكرونة بيرفيتو ب 10،95 ريال، صلصة البرجر قودي ب 9،95 ريال، حليب انكور بلس ب 29،95 ريال، شراب صن كويك توت مشكل ب 10،95 ريال، سمن مازولا نباتي ب 24،95 ريال، شوربة هناء شوفان رقائق ب 12،95 ريال، حليب بوني مبخر زجاج كامل الدسم ب 2،95 ريال.