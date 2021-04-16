شوف عروض بنده شاشات وهواتف وتابلت خصومات مستمرة لمدة 5 أيام

عروض بنده شاشات وهواتف وتابلت خصومات مستمرة لمدة 5 أيام تتضمن العديد من المعروضات التي تهم كل الفئات نقدم لكم احدث عروض وتخفيضات الشاشات ماركات مختلفه أبرزها توشيبا وماركة tlc كما جاءت التخفيضات علي التابلت كبيرة جدا وكذلك العروض التي تم وضعها علي أجهزة الجوالات منها الحديثة ومنها التي تم أنتاجها من فترة، لم تقتصر بنده علي ذلك فحسب بل تقدم أيضا عروض متميزة علي اللحوم والدواجن وكذلك كل ما يهم كل أسرة عربية.

عروض بنده شاشات

العرض السعر قبل وبعد تلفزيون Tcl TV بحجم 65 بوصة سعر قبل التخفيض 3499 ريال سعودي.

السعر بعد التخفيض 2499 ريال سعودي. تلفزيون توشيبا 32 بوصة. سعر قبل التخفيض 529 ريال سعودي.

السعر بعد التخفيض 657 ريال سعودي. تلفزيون دورا حجم 58 بوصة. سعر قبل التخفيض 1299 ريال سعودي.

سعر بعد التخفيض 1899ريال سعودي. تلفزيون امبكس جلوريا حجم 55 بوصة. سعر قبل التخفيض 1752 ريال سعودي.

سعر بعد التخفيض 1199 ريال سعودي.

عروض بندة هواتف وتابلت

أوضحت الصفحة 68 من مجلة بنده اليومية عروض هامة علي الشاشات والتابلت والجوالات بمختلف أنواعها كما أوضحت باقي عروض بنده الجديدة اليوم تخفيضات هائلة علي معظم المنتجات الغذائية، حيث جاءت اهم تخفيضات بنده اليوم للجوالات والتابلت كالاتي:



سعر هاتف ابل ايفون اكس أر 4 جي (Apple iphone xr 4 g) قبل التخفيض 2599 ريال وبعد التخفيض 2499 ريال.

سعر هاتف هنوفو كي 12 (lenovo k12) قبل التخفيض 599 ريال وبعد التخفيض 479 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي نوفا 7 إي قبل التخفيض 1149 ريال سعودي وبعد التخفيض 879 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي وأي 7 أي 699 ريال سعودي.

سعر سامسونج أي 31 (samsung a31 2 sim 4 g) قبل التخفيض 989 ريال سعودي وبعد التخفيض 899 ريال سعودي.

سعر سامسونج نوت 10 لايت قبل التخفيض 2199 ريال سعودي، وبعد التخفيض 1499 ريال صعودي.

سعر هاتف لينوفوا نوت كي 12 قبل التخفيض 899 ريال وبعد التخفيض 569 ريال سعودي.

سعر ابل ايباد 8 واي فاي قبل التخفيض 1899 ريال سعودي وبعد التخفيض 1499 ريال سعودي.

سعر هواوي ميت باد تي 8 قبل التخفيض 519 ريال سعودي وبعد التخفيض 449 ريال سعودي.

وصلنا إلى الختام وسنقوم بالتحديث دائما في عروض بنده شاشات وهواتف وتابلت خصومات مستمرة لمدة 5 أيام.