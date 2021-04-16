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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية أسعار خاصة في المقال التالي
عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية وأسعار خاصة بمناسبة الشهر الفضيل ونبدأها بالمنظفات كلوركس مبيض جالون ب 17،95 ريال، فاين ورق مناديل مطبخ 10+2 مجانا ب 15،95 ريال، كواليكو دجاج ب 103،95 ريال، سمايلي عصير مسحوق متنوع 2،5 كيلو ب 31،95 ريال، جونا سمبوسة مقرمش 700 جم ب 8،95 ريال، ابو قوس حليب مجفف 1،8 كيلو ب 40،95 ريال، نادك حليب كامل الدسم ب 37،95 ريال، كنوز شوربة متنوع ب 4،95 ريال، توت مودي شراب 710 مل ب 6،95 ريال، نستلة حليب مكثف محلي ب 16،95 ريال، الهناء طماطم مقشرة ب 3،90 ريال، اسناد مكعبات مرقة دجاج ب 5،95 ريال.
عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية أسعار خاصة
ساف الخميرة الفورية ب 3،90 ريال، البيكر طحين كيلو ب 8،95 ريال، الجميل شوفان أبيض 400 جم ب 7،95 ريال، الطائي فاصوليا حمراء ب 4،95 ريال، تريفا مكرونة متنوع 400 جم ب 8،95 ريال، داري موزريلا مبشورة ب 18،95 ريال، بوك كريم جبن ب 18،50 ريال، شروق زيت دوار ب 9،50 ريال، باب الهند أرز بسمتي 10 كيلو ب 73،95 ريال.
عروض الثلاجة العالمية اليوم
العلالي معجون طماطم 8 حبات ب 7،95 ريال، تمر القناص خلاص كنيز الوطن ب 7،95 ريال، فيري سائل غسيل الصحون لتر ب 9،95 ريال، ربيع شاي إكسبريس ب 18،95 ريال، بيبي جوي حفاظات جاينت ب 69،95 ريال، تفاح أخضر ب 6،90 ريال حبحب مدور ب 2،30 ريال، كمثري ب 6،90 ريال، الملفوف ب 1،75 ريال، ملوخية ب 1،75 ريال، الخس ب 3،90 ريال، ثوم كيس ب 2،90 ريال.
عروض الثلاجة العالمية الطازجة
كواليكو قوانص دجاج ب 3،25 ريال، كواليكو قطع دجاج مشكلة ب 14،75 ريال، أوروسا دجاج ب 75،95 ريال، لزيتا دجاج ب 83،95 ريال، فخد عجل نيوزلندي ب 27،75 ريال، بيبرناكي شرائح لحم مدخن ب 13،50 ريال، النخبة كرات دجاج كفته ب 18،95 ريال، النخبة برجر دجاج ب 14،95 ريال، جرين فيلد مولوخية ب 1،50 ريال، جرين قيلد خضراء ب 1،90 ريال.
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