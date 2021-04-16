شوف عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية أسعار خاصة

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية وأسعار خاصة بمناسبة الشهر الفضيل ونبدأها بالمنظفات كلوركس مبيض جالون ب 17،95 ريال، فاين ورق مناديل مطبخ 10+2 مجانا ب 15،95 ريال، كواليكو دجاج ب 103،95 ريال، سمايلي عصير مسحوق متنوع 2،5 كيلو ب 31،95 ريال، جونا سمبوسة مقرمش 700 جم ب 8،95 ريال، ابو قوس حليب مجفف 1،8 كيلو ب 40،95 ريال، نادك حليب كامل الدسم ب 37،95 ريال، كنوز شوربة متنوع ب 4،95 ريال، توت مودي شراب 710 مل ب 6،95 ريال، نستلة حليب مكثف محلي ب 16،95 ريال، الهناء طماطم مقشرة ب 3،90 ريال، اسناد مكعبات مرقة دجاج ب 5،95 ريال.

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية أسعار خاصة

ساف الخميرة الفورية ب 3،90 ريال، البيكر طحين كيلو ب 8،95 ريال، الجميل شوفان أبيض 400 جم ب 7،95 ريال، الطائي فاصوليا حمراء ب 4،95 ريال، تريفا مكرونة متنوع 400 جم ب 8،95 ريال، داري موزريلا مبشورة ب 18،95 ريال، بوك كريم جبن ب 18،50 ريال، شروق زيت دوار ب 9،50 ريال، باب الهند أرز بسمتي 10 كيلو ب 73،95 ريال.

عروض الثلاجة العالمية اليوم

العلالي معجون طماطم 8 حبات ب 7،95 ريال، تمر القناص خلاص كنيز الوطن ب 7،95 ريال، فيري سائل غسيل الصحون لتر ب 9،95 ريال، ربيع شاي إكسبريس ب 18،95 ريال، بيبي جوي حفاظات جاينت ب 69،95 ريال، تفاح أخضر ب 6،90 ريال حبحب مدور ب 2،30 ريال، كمثري ب 6،90 ريال، الملفوف ب 1،75 ريال، ملوخية ب 1،75 ريال، الخس ب 3،90 ريال، ثوم كيس ب 2،90 ريال.

عروض الثلاجة العالمية الطازجة

كواليكو قوانص دجاج ب 3،25 ريال، كواليكو قطع دجاج مشكلة ب 14،75 ريال، أوروسا دجاج ب 75،95 ريال، لزيتا دجاج ب 83،95 ريال، فخد عجل نيوزلندي ب 27،75 ريال، بيبرناكي شرائح لحم مدخن ب 13،50 ريال، النخبة كرات دجاج كفته ب 18،95 ريال، النخبة برجر دجاج ب 14،95 ريال، جرين فيلد مولوخية ب 1،50 ريال، جرين قيلد خضراء ب 1،90 ريال.