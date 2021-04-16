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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت رمضان اليوم عروض قيمة للشهر المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت رمضان اليوم تشكيلة مميزة من التخفيضات على السلع بجميع أنواعها، ومنها صندوق من دجاج برديكس 10 حبات ب 69،50 ريال، مكرونة قودي ب 9،95 ريال، باب الهند أرز بسمتي أبيض كلاسيك 5 كيلو ب 49،95 ريال، أنكور حليب 2،25 كيلو ب 38،95 ريال، ابل ايفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت ب 5،199 ريال، بطيخ مصري الكيلو ب 3،45 ريال، كمثري تشيكي ب 5،95 ريال.
عروض لولو ماركت رمضان اليوم عروض قيمة للشهر المبارك
شمندر سعودي ب 1،45 ريال، تمر هندي حلو تايلاندي ب 7،75 ريال، مانجو يمني كالباتور ب 8،95 ريال، روبيان مزارع طازج ب 19،90 ريال، سمك ميلسا ب 5،90 ريال، زيتون أسود أسباني ب 10،90 ريال، ورق عنب يوناني صغير ب 23،90 ريال.
عروض لولو ماركت الطازجة
وجبة فطور برياني دجاج ب 14،95 ريال، وجبة فطور دجاج بخاري ب 14،95 ريال، وجبة فطور مكسيكي ب 19،90 ريال، وجبة فطور الدجاج المشوي ب 22،90 ريال، وجبة فطور كبسة لحم ب 23،90 ريال، وجبة فطور نباتية خاصة ب 19،95 ريال، وجبة فطور بيتزا ب 29،90 ريال، وجبات خفيفة ب 8،90 ريال.
عروض رمضان لولو الرياض
عروض كبسه دجاج كومبو ب 12،90 ريال، دجاج مندي ب 39،90 ريال، وجبة دجاج برياني ب 14،95 ريال، كومبو دجاج مندي ميجا ب 59،90 ريال، مشاوي عربية مشكلة ب 39،90 ريال، كومبو حلويات الإفطار ب 11،50 ريال، وجبة كومبو وجبات خفيفة ب 25 ريال، وجبة فطور شاورما دجاج ب 6،95 ريال، بسبوسة سادة ب 5 ريال، تمر صفاوي ب 14،90 ريال، لوز ذهبي ب 26،90 ريال.
عروض التوفير لولو ماركت
المراعي عصير طازج ب 7،95 ريال، صخة بيض 30 حبة ب 12،50 ريال، جبنة فيلادلفيا قابلة للدهن ب 8،95 ريال، رويال صدور دجاج ب 11،95 ريال، فلورا بلانت زبدة نباتية كريمة بدون ملح ب 5،95 ريال، بوك جبنة موزاريلا مبشورة ب 23،95 ريال، الكبير براتا سادة ب 8،95 ريال.
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