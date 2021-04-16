نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم حتى 20 ابريل 2021 في اسواق العثيم مول السعودية othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم وحتى 20 ابريل 2021 تتميز بأفضل الخصومات في العثيم مول السعودية، حيث يختص othaim market بتجديد التخفيضات باستمرار لتتناسب مع المستهلك، وتتيح اسواق العثيم أقوى التنزيلات على الجوالات، والشاشات،، والأجهزة، والمواد الغذائية والمشروبات،وأدوات العناية بالمنزل.

عروض العثيم اليوم حتى 20 ابريل 2021 في اسواق العثيم مول السعودية othaim market

عروض العثيم الاسبوعية حتى 20 ابريل 2021 نقدمها البوم بشرح وافي لكل ما تضمه من منتجات رمضانية ذات جودة ممتازة من تمور، وحلويات، ومكسرات وتوابل، وكل ما يشتمل على ياميش رمضان في أسواق العثيم ، لتمتد كافة الخصومات حتى يوم 8 رمضان 1442.

عروض العثيم

التمور هي من المأكولات الأساسية في شهر رمضان المبارك، ولهذا الغرض نعرض فيما يلي كافة أسعار التمر في العثيم ماركت السعودية:

تمر تمارا سكري رطب 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي لكل علبة.

تمر صقعي الخالدية بسعر 9.95 ريال سعودي للصندوق.

كيس تمر الاصيل صقعي فاخر 1 كيلو، بسعر 49.95 ريال سعودي.

العثيم

الحلويات والسكريات أيضًا تعتبر من اللأطعمة الأساسية في كل رمضان ضمن خصومات السعودية في العثيم اون لاين الجديدة، والتي تجدون أسعارها في التالي:

بسبوسة بالبندق بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي للكيلو.

بقلاوة حجاب بالقشطة بسعر 22.50 بدلًا من 45 ريال سعودي للكيلو وتخفيض 50%.

قطايف بالمكسرات بسعر 24.95 بدًلا من 34.50 ريال سعودي للكيلو.

العثيم مول

خصومات سوبر ماركت العثيم على الياميش والمكسرات تعد من أكثر السلع التي يقبل على شراؤها الكثير، وتسهيلًا عليكم أتينا لكم بأسعارها في التالي:

عين جمل بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

فصفص دوار الشمس ليمون بسعر 12.50 ريال سعودي للكيلو.

تين مجفف 200 جرام بسعر 50.50 ريال سعودي.

قمر الدين السعيد ربطة حجم 400 جرام، بسعر 1 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الطازج على السلع الغذائية الرمضانية قدمناها اليوم في تخفيضات السعودية الحصرية لدى عثيم السعودية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 رمضان، أي حتى 20 ابريل 2021 في العثيم سوبر ماركت ، وبمتابعتكم معنا نوافيكم آخر عروض العثيم الالكترونية و توصيل العثيم السعودية.