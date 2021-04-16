موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2021 مواعيد اذان المغرب في مصر

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2021 من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات جوجل من أجل التعرف على موعد الإفطار والصوم والإمساك الصلاة خلال شهر رمضان الكريم وبالأخص مواعيد أذان المغرب في جميع المدن المصرية في مصر وأيضاً أذان الفجر للتعرف على موعد السحور والإفطار ومواعيد الصلاوات، وقد قامت الهيئة العامة للمساحة المصرية بعرض مواعيد الصلاة اليوم في كافة محافظات مصر عبر الموقع الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت دار الافتاء المصرية بأن يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل غرة شهر رمضان، ويرغب المسلمين بالتقرب إلى الله والقيام بالأعمال الصالحة تابعوا معنا.

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2021



واليوم سوف نستعرض لكم بالسطور القادمة مواعيد أذان المغرب في جميع المدن المصرية خلال شهر رمضان المبارك 2021 طبقاً لإمساكية شهر رمضان الكريم لسنة 1442 هجرياً والتي جاءت على هذا النحو:

موعد أذان المغرب يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أبريل بتمام الساعة 6:23 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم السبت الموافق 17 من شهر أبريل في تمام الساعة 6:24 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم الأحد الموفق 18 من شهر أبريل الساعة 6:24 مساءً.

موعد أ ذان المغرب يوم الاثنين الموافق 19من شهر أبريل بتمام الساعة 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أبريل في تمام الساعة 6:24 مساءً.

موعد أذان يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أبريل في تمام الساعة 6:26 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم الخميس الموافق 22 من شهر أبريل في تمام الساعة 6:27 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم الجمعة الموافق 23من شهر أبريل في تمام الساعة 6:27 مساءً.

بدأ الصيام أول يوم في شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13/4/2021 ويختلف مواعيد اذان المغرب من محافظة إلي اخري حسب التوقيت المحلي لكل محافظة في جمهورية مصر العربية.