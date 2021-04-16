شوف أحدث الهواتف الذكية وملحقاتها في مكتبة جرير السعودية

تقدم مكتبة جرير السعودية أحدث العروض على الهواتف الذكية وملحقاتها مما يجذب انتباه المُتسوق، تشتهر مكتبة جرير السعودية بأنها تمتلك أشهر الكتب العربية والإنجليزية وكذلك أجدد العروض والأشغال اليدوية والأعمال المكتبية ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف الذكية، فهي تُمثل التجارة الجزئية وكذلك البيع بالجملة، فمكتبة جرير تُقدم كل ما ينال رضي العميل.

أقوى عروض جرير في الهواتف الذكية

عرض موتورولا G30، سعة 128 جيجا بايت سماوي باستيل بسعر 799 ريال سعودي

عرض فيفو، Y51، سعة 128 جيجا بايت نيتانيوم ياقوتي الجيل الرابع بسعر 949 ريال سعودي

عرض شاومي، M3 بوكو، سعة 128 جيجابايت الجيل الرابع 4G بسعر 649 ريال سعودي

عرض سامسونج +جالكسي اس21، سعة 256 جيجابايت، الألوان “أسود، أرجواني، فضي” بسعر 3999 بدلاً من 4199 ريال سعودي

عرض سامسونج + جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي.

أقوى عروض جرير على الآيفون

عرض آبل، آيفون 12 بروماكس سعة 256 جيجابايت، جرافيتي بسعر 5699 ريال سعودي

عرض أبل، آيفون 12 بروماكس سعة 512 جيجابايت، جرافيتي بسعر 6699 ريال سعودي

عرض أبل، آيفون 12 بروماكس، سعة 128 جيجا بايت، جرافيتي بسعر 5199 ريال سعودي

عرض أبل، آيفون 12 سعة 64 جيجابايت، الألوان “أخضر، أحمر، أسود، أبيض” الجيل الخامس 5G بسعر 3599 ريال سعودي.

عرض هواتف الجيل الخامس 5G

سامسونج وجالكسي 21 اس سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس، الألوان”أسود، فضي، أرجواني” بسعر 3999 ريال سعودي

سامسونج + جالكسي اس 21 سعة 128 جيجا بايت، ألوانه “فضي، أرجواني، أسود “بسعر 3899 ريال سعودي

سامسونج + جالكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجابايت بسعر 4799 بدلاً من 5399 ألوان “أسود، أرجواني”

سامسونج + جالكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 بدلاً من 5039 ريال سعودي

سامسونج، جالكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا بايت بسعر 2499 ريالاً بدلاً من 4125 ريال سعودي.

مكتبة جرير السعودية من أشهر المكتبات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهي لم تُعد مكتبة تختص بالأدوات المدرسية والأعمال المكتبية فقط بل فهي تعتبر شركة كبيرة منتشرة في كافة أرجاء المملكة، بل امتدات فروع المكتبة خارج المملكة، فيوجد لها فروع في دولة الكويت والأمارات وقطر، وما يميز مكتبة جرير بأنها تعمل دائماً على كسب ثقة العميل بتقديم أفضل وأجود المنتجات وكذلك الأجهزة الكهربائية والجولات ومستلزمات الكمبيوتر ذات خامات عالية الجودة.