انت الان تتابع تفاصيل خبر ما هو الحب؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الحب الحقيقي والصادق هو من أروع التجارب التي يمر بها شخصين ولا يمكن أن يرتوي أي منهم من هذا الشعور الرائع وهو يتحكم في الكائن ويأخذ صاحبه من العالم المظلم إلى عالم مليء بالأضواء والشموع وهذا يعني التعاطف والحنان المطلقين للطرف الآخر مما يجعل صاحبه غير قادر على إيذاء المحبوب بأي شكل كان .

ما هو الحب الحقيقي

هو شعور بالانجذاب والإعجاب بالناس أو الأشياء وهو تفاعل كيميائي متبادل بين شخصين و يوجد داخل الجسم الإنساني هرمون يسمى الأوكسيتوسين و يطلق عليه هرمون الحب يفرزه الجسم عندما يكون هناك لقاء مع المحبوب .

هو أيضًا مزيج متنوع من المشاعر الإيجابية والعواطف القوية والحالات العقلية، هو الحنان والمشاعر العاطفية المليئة بالدفئ لشخص آخر.

هرمون الحب

هرمون الأوكسيتوسين الذي يفرزه الجسم وهو المسؤول عن الشعور بالحب و عدة حالات ومشاعر أخرى .

وهو يلعب دورًا هام في جوانب الحياة مثل الترابط بين الناس والتخاطب الاجتماعي وفرض الثقة بين الأفراد ويلعب دور أيضًا في تقوية علاقة الأمومة بين الأم و أطفالها.

ما هو مفهوم الحب علمياً

علماء النفس ليس لديهم القدرة الخطابية العالية للشاعر إلا أنهم قدموا وصف عن الشعور بحب و قاموا بتعريفه من خلال البحوث العلمية و إجراء اختبارات على الأشخاص المتأثرين به .

حدد بعضهم العوامل التي أدت إلى هذا الشعور ولخصها كمبدأ وهو التواصل بين الطرفين والمشاركة والدعم مما يؤدي إلى علاقة وثيقة وقوية للغاية تنتج عنها الرعاية والحماية والمشاعر العاطفية والجسدية القوية و العواطف والإثارة وغيرها من المشاعر الأخرى .

مفهوم الحب فَلسفياً

هناك اختلاف في التعريف الفلسفي للحب بالنسبة للشعراء والعلماء البعض اعتبره كلمة لا تعبر عن شيء ملموس ومعقول أو يتعلق بالحقيقة الواضحة بينما رأى آخرون له تأثير قوي وطريقة رائعة للسيطرة على الأشخاص بطريقة لا رجعة فيها والاستسلام لتأثيره ببساطة .

يختلف الكثير من خبراء العلاقات الإنسانية و علم النفس والفلاسفة في تفسير معناه لأنه ليس مجرد كلمة فقط فهو شعور متبادل بين شخصين و برغم الاختلاف فهناك اتفاق على أنّ الحب هو مشاعر و أحاسيس فياضة بين متحابين و كل محب مكمل للآخر فلا يستطيع أحدهما الاستغناء على نصفه الثاني .

فلا معنى للحياة بدون حب فالله سبحانه وتعالى جعله فطرة و غريزة فينا فالأم والأب مثلا يحبون و يعطفون على أبنائهم وبالمقابل هناك نوع آخر فيه انجذاب بشوق شديد بين الطرفين وهو الحب الرومانسي .

الحُب هو الرقة والعطاء والتضحية بالمعنى الرومانسي والعاطفي بين الطرفين.