نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج من العثيم بالمملكة وتنزيلات الخصم تصل إلى 40% على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عروض الطازج من العثيم بالمملكة، قامت أسواق عبد الله العثيم بفروعه الممتدة في المملكة العربية السعودية بتقديم عروضاً تصل إلى ٥٠% على جميع منتجاته وذلك تهنيئا لمواطني المملكة بقدوم شهر رمضان الكريم، وفي التالي سنستعرض معكم كافة العروض المقدمة من عبدالله العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم وصل سعر عصير المراعي برتقال بدون سكر ١.٥ لتر إلى ٧.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١١ ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين سمن الزبدة المراعي وصل سعره إلى ١٦.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٣.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم عصير المراعي برتقال وصل سعره إلى ١٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٨ ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جبن المراعي سيدى علب وصل سعره إلى ١٠.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٦.٥٠ ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم حليب المراعي بودرة ٢٠٠٠ جم وصل سعره إلى ٤٥.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧١.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين جبن بريزيدن فيتا وصل سعرها إلى ٥.٧٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧.٥٠ ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم مانجو مونتانا ١ كجم وصل سعرها إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٢.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم ملوخية مونتانا مجمدة وصل سعرها إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٦.٥٠ ريال سعودي

العثيم ماركت اكتساب شرائح دجاج مجمدة ٦٠٠ جم وصل سعرها إلى ١٣.٩٤ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ١٨.٥٠ ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم أرز هالي سيلا بسمتي ١٠ كجم وصل سعره إلى ٤٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧١.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم جده كاكاو زدني بودرة وصل سعره إلى ١٨.٥٠ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٠.٧٥ ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم معجون طماطم فيجيتو وصل سعره إلى ٦.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الطازج من العثيم بالمملكة وتنزيلات الخصم تصل إلى 40% على المنتجات الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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