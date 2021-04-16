شوف عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة وخصم حتى 37% على لوازم السحور والإفطار والحلويات في شهر رمضان المبارك

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عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة، تتوالى المنافسة مع حلول شهر رمضان المعظم، أقوى العروض والخصومات من أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، منتجات وسلع وخصومات متميزة، العديد من السلع الغذائية التي تُستهلك باستمرار في رمضان مثل الفول والزيت والمربى والمزيد من أسواق عبدالله العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم اليوم الاثنين فول حدائق كاليفورنيا مقشور، 450 جرام، عرض 3 حبة، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

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