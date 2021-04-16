نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده السعودية تنزل بتخفيضات الى 49% على المواد الغذائية لزوم شهر رمضان في المقال التالي

عروض بنده وهايبر بنده السعودية، تستمر أقوى العروض والتخفيضات داخل هايبر ماركت بنده بفروعه المتميزة والتي تعمل على مدار العام، الجودة العالية والأسعار التنافسية تجعل من هايبر بنده ماركت أفضل الأسواق الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بفروع بندة المنتشرة، عروض خاصة اليوم في رمضان من سلع ومنتجات غذائية. عروض هايبر بنده عروض بنده اليوم بطيخ مدور محلى، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 2 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة موز فليبيني/ إكوادوري، 1 كيلو، سعر المنتج 3.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع مخلل خضار مشكل طيبة، 250 جرام، سعر المنتج 2 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم مخلل خيار صغير مغربي، 1 كيلو، سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

عروض بنده جدة خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور، 250 جرام، سعر المنتج 2 ريال سعودي. بنده اليوم و تخفيضات بنده عروض بنده هذا الاسبوع زبدة غير مملحة كي دي دي، 200 جرام، سعر الحبة 7.50 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده سلطة زيتون اخضر مغربية، 250 جرام، سعر المنتج 3 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية زيتون أسود/ اخضر شرائح اليسا، 250 جرام، سعر المنتج 3 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي خبز لورين ابيض بالسمسم، 400 جرام، سعر الكيس 3 ريال سعودي.

عروض بنده جده شرائح خبز بٌر / ابيض بنده، سعر الكيس 3 ريال سعودي. عروض هايبر بنده بصفحة واحدة تخفيضات بنده اليوم مربى التوت الشامي/ الفراولة/ المشمش الطبيعي الشهد، سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

الاشتراك في مسابقة بنده مكدوس سوري، 1 كيلو، سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الخبر عصير المراعي، 1.5 لتر، سعر المنتج 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

عروض بنده الاسبوعيه عصير نادك طازج، 1.5 لتر، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

هايبر بندة عروض أكواز ذرة العملاق الاخضر، 4 أكواز سعر الكيس 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده السعودية تنزل بتخفيضات الى 49% على المواد الغذائية لزوم شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده السعودية تنزل بتخفيضات الى 49% على المواد الغذائية لزوم شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.