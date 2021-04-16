شوف عروض مكتبة جرير للجوالات بالسعودية وتخفيضات تتعدى 16% على الهواتف الذكية من أبل وسامسونج

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عروض مكتبة جرير للجوالات بالسعودية، jarir bookstore مكتبة جرير دائماً وأبداً تسعى للتجديد والتنويع في منتجاتها وفرت مكتبات جرير أحدث اجهزة الهواتف الذكية ليس ذلك وحسب بل تعرضها للعملاء بأسعار مخفضة سعياً منها لإرضاء كافة العملاء واهتماماً بتطوير وتحديث ما تعرضه، من أجهزة أبل وسامسونج وهواوي بأفضل جودة وأحدث الإصدارات العالمية. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات آبل آيفون 12 برو ماكس،256 جيجا بايت، اللون جرافيتي، الجيل 5، سعر المنتج 5699 ريال سعودي.

ايفون ١٢ جرير و عرض آبل آيفون 12 برو ماكس، 512 جيجا بايت، اللون جرافيتي، الجيل 5، سعر المنتج 6699 ريال سعودي.

عروض جرير ايفون آبل آيفون 12 برو ماكس، 128 جيجا بايت، اللون جرافيتي ، الجيل 5، سعر المنتج 5199 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير آبل آيفون 12، 64 جيجا بايت، اللون اخضر، الجيل 5، سعر المنتج 3599 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات آبل آيفون 12، 64 جيجا بايت، اللون احمر الجيل 5، سعر المنتج 3599 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي. عروض جرير اليوم على الجوالات اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون 12 برو، 256 جيجا بايت، اللون ازرق محيطي، الجيل 5، سعر المنتج 5199 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هواوي بي 40 برو بلس، 512 جيجا بايت، اللون اسود، سعر المنتج 4319 ريال سعودي بدلاً من 4799 ريال سعودي.

عرض جرير هواوي نوفا 7، 256 جيجا بايت، اللون أرجواني صيفي، سعر المنتج 1599 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.

جوالات مكتبة جرير سامسونج جالكسي اس 21 الترا، 256 جيجا بايت، سعر المنتج 4799 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي.

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