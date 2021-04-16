نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان لمعرفة موعد صلاة الفجر والمغرب في المقال التالي
عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان، يبحث الكثير من المسلمين في كلا الدولتين عن تفاصيل امساكية شهر رمضان، ليمكنهم معرفة موعد السحور وكذلك موعد الإفطار، بالإضافة إلى المواعيد الرسمية لأداء الصلوات، وللتعرف على امساكية الشهر الكريم تابعوا من خلال ذلك التقرير.
امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان
بعد أن تم استطلاع الهلال، واعلان أن الثلاثاء الموافق 13 من أبريل هو غرة رمضان في معظم البلدان العربية والاسلامية، أصبح البحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان يتزايد عبر محركات البحث، رغبة من المسلمين في كل من الدولتين التعرف على المواعيد الدقيقة لمواقيت الصلاة وبداية فترة الصيام وبداية الافطار، وقد ذكرت عدة مواقع تفاصيل الامساكية الخاصة بكل دولة على حدة، ولكننا نقدم لكم امساكية العراق ولبنان، تابعوا معنا.
امساكية شهر رمضان 2021 في لبنان ومواعيد الصلاة
نقدم لكم الآن امساكية شهر رمضان في لبنان ليوم الجمعة السادس عشر من شهر ابريل والربع من شهر رمضان، وايضاً ليوم السبت السابع عشر من شهر ابريل والخامس من شهر رمضان، والتي جائت كالآتي:
الجمعة 16 أبريل ـــ 4 رمضان
يكون موعد صلاة الفجر في الـ 4:36 صباحاً، على أن تكون صلاة المغرب في تمام الساعة 7:10مساءً.
السبت 17 أبريل
تقام صلاة الفجر في 4:٣٥ صباحاً، وصلاة المغرب في 7:11مساءً
امساكية شهر رمضان 2021 في العراق مواعيد الصلاة
نقدم لكم الآن اسماكية شهر رمضان في العراق ليومي الجمعة والسبت ومواعيد صلاة الفجر ومواعيد صلاة المغرب، لمعرفة عدد ساعات الصيام لكلاً من اليومين.
الجمعة 16أبريل ـ 4 رمضان
تكون صلاة الفجر عند الساعة 3:38 صباحاً، وصلاة المغرب عند الساعة 6:39 مساءً.
السبت 17 أبريل ـ 5 رمضان
تقام صلاة الفجر في تمام الساعة 3:39، على أن تكون صلاة المغرب عند الساعة7:40مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان لمعرفة موعد صلاة الفجر والمغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.