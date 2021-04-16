نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان لمعرفة موعد صلاة الفجر والمغرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان، يبحث الكثير من المسلمين في كلا الدولتين عن تفاصيل امساكية شهر رمضان، ليمكنهم معرفة موعد السحور وكذلك موعد الإفطار، بالإضافة إلى المواعيد الرسمية لأداء الصلوات، وللتعرف على امساكية الشهر الكريم تابعوا من خلال ذلك التقرير.

امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان

بعد أن تم استطلاع الهلال، واعلان أن الثلاثاء الموافق 13 من أبريل هو غرة رمضان في معظم البلدان العربية والاسلامية، أصبح البحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في العراق ولبنان يتزايد عبر محركات البحث، رغبة من المسلمين في كل من الدولتين التعرف على المواعيد الدقيقة لمواقيت الصلاة وبداية فترة الصيام وبداية الافطار، وقد ذكرت عدة مواقع تفاصيل الامساكية الخاصة بكل دولة على حدة، ولكننا نقدم لكم امساكية العراق ولبنان، تابعوا معنا.

امساكية شهر رمضان 2021 في لبنان ومواعيد الصلاة

نقدم لكم الآن امساكية شهر رمضان في لبنان ليوم الجمعة السادس عشر من شهر ابريل والربع من شهر رمضان، وايضاً ليوم السبت السابع عشر من شهر ابريل والخامس من شهر رمضان، والتي جائت كالآتي:

الجمعة 16 أبريل ـــ 4 رمضان

يكون موعد صلاة الفجر في الـ 4:36 صباحاً، على أن تكون صلاة المغرب في تمام الساعة 7:10مساءً.

السبت 17 أبريل

تقام صلاة الفجر في 4:٣٥ صباحاً، وصلاة المغرب في 7:11مساءً

امساكية شهر رمضان 2021 في العراق مواعيد الصلاة

نقدم لكم الآن اسماكية شهر رمضان في العراق ليومي الجمعة والسبت ومواعيد صلاة الفجر ومواعيد صلاة المغرب، لمعرفة عدد ساعات الصيام لكلاً من اليومين.

الجمعة 16أبريل ـ 4 رمضان

تكون صلاة الفجر عند الساعة 3:38 صباحاً، وصلاة المغرب عند الساعة 6:39 مساءً.

السبت 17 أبريل ـ 5 رمضان

تقام صلاة الفجر في تمام الساعة 3:39، على أن تكون صلاة المغرب عند الساعة7:40مساءً.