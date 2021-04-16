نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم والاشتراك للفوز بنصف مليون دولار رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مسابقة الحلم التي تقدم على قناة ام بي سي 1 من أشهر المسابقات في العالم العربي وذلك بسبب ما تتمتع به من مصداقية وشفافية بالإضافة إلى الجوائز النقدية الكبري التي تقدمها المسابقة لجميع المشتركين في جميع أنحاء العالم العربي حيث يتم تقديم جوائز المسابقة على الهواء مباشرة بواسطة الإعلامي الكبير مصطفي الآغا حيث يتم اختيار رقم من ضمن الأرقام المشتركة وذلك بواسطة جهاز الكمبيوتر ثم يتم إظهار الرقم على الشاشة مباشرة وبعد ذلك يقوم الإعلامي مصطفي الآغا بالاتصال بصاحب الرقم على الهواء مباشرة وإبلاغه بفوزه بالجائزة.

مسابقة الحلم والفوز بجائزة نصف مليون دولار أمريكي رمضان 2021

تم الإعلان عن سحب جائزتين في الثلاث أشهر الأولي من عام 2021 الجاري وجاءت قيمة الجائزة الأولي مائة وخمسة وعشرون ألف دولار وكانت الجائزة الثانية تقدر بقيمة ربع مليون دولار أمريكي وينتظر المشتركين في المسابقة موعد سحب الجائزة في شهر رمضان 2021 حيث تصل قيمة الجائزة إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى منزل في جزر اليونان ومنذ الإعلان عن قيمة الجائزة لهذا الشهر يزداد الإقبال للاشتراك في المسابقة وقد تم الإعلان من قبل القائمين على المسابقة أن الاشتراك متاح عبر الطرق المعروفة.

الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بجائزة شهر رمضان 2021

قال الإعلامي مصطفي الآغا أنه يمكن الاشتراك في المسابقة بكل سهولة وذلك من خلال الاتصال بالرقم المرادف لبلدك حيث يتم الاشتراك من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream للاشتراك في المسابقة وبعدها سوف يتم إرسال رسالة إليك بها سؤال قم بالإجابة عليه وإرساله وذلك حتي يتم التأكد من الاشتراك في المسابقة وجاءت أرقام الاتصال كالتالي:

السعودية: 650444.

مصر: 95458.

العراق: 1200.

الإمارات: 3636.

كما يمكن الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (008821622775627) أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وإدخال البيانات الشخصية للمتسابق.