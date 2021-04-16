نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب رمضاني شهير ومفيد جدا في حالات كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب رمضاني شهير، تتنوع المشروبات الطبيعية التي يتناولها الإنسان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عند الإفطار ومن هذه المشروبات: الخروب، والسوبيا والعصائر الفريش، والعرقسوس والذي يعد من المشروبات الشهيرة والتي يفضلها الجميع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لفوائده المتنوعة والمتمثلة في تخفيف القلق والتوتر والحفاظ على صحة البشرة والأسنان وعلاج حالات قرحة المعدة وتعزيز المناعة، وهو ما نسعى إليه جميعا في الآونة الأخيرة مع ظهور هذا الوباء.

فوائد مشروب العرقسوس

أكد أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة أنه لا بد من الاهتمام بجهاز المناعة خلال شهر رمضان وذلك بتناول الأغذية التي يحتاجها، حيث أكد خلال مداخلته مع برنامج السفيرة عزيزة أنه يجب تناول طبق سلطة مكون من خضروات مختلفة الأشكال والألوان أثناء الإفطار، كما يمكن إضافة نبات السلق أو مع القلقاس للحصول على فوائده المتعددة منه

وأضاف أهمية مشروب العرقسوس الفعالة في الوقاية من كورونا، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة وكورتيزون، حيث يتم إدراجه في بروتوكول العلاج بالخارج ولكن يجب الحذر منه لمرضى الضغط المرتفع، ونصح بضرورة شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور والتأكيد على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية.

أهمية مشروب العرقسوس

يكثر تناول مشروب العرقسوس خلال شهر رمضان، ولكن لا نعلم أن لديه من الفوائد التي لا تحصى ولا تعد، والتي تتمثل في:

علاج الأمراض الجلدية، يتكون العرقسوس من أكثر من 300 مركب أبرزها مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا والالتهابات، لذا فهو فعال في علاج الأمراض الجلدية.

فعال لارتجاع المريء، يساعد العرقسوس في التخفيف من عسر الهضم ، وأمراض المعدة كارتجاع المرىء وحرقة المعدة.

الوقاية من أمراض السرطان، يتكون العرقسوس من مضادات أكسدة كما ذكرنا، والتي ثبتت فاعليتها في الوقاية من أمراض السرطان.