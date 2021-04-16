شوف عروض بنده اليوم السبت 5 رمضان 1442 لمده 3 أيام فقط

نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم السبت 17 ابريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442 حيث تعد هذه العروض من افضل العروض في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات التي تقدمها في جميع متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تتوفر هذه العروض حتي يوم الأحد 18 ابريل كي يستفيد الجميع بهذه التخفيضات.

عروض بنده اليوم السبت

تشمل عروض بنده تخفيضات علي جميع أنواع المنظفات :

تحتوي عروض بنده علي مسحوق غسيل تايد مركز 5 كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال

تحتوي عروض بنده علي حفائض للأطفال بامبرز العبوه الجامبو بسعر 129.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي مناديل للوجه كلينكس كلاسيك بسعر 10.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي مناديل كلينكس بسعر 16.95 ريال سعودي فقط

كانت كل هذه مجله عروض بنده اليوم السبت 5 رمضان التي تقدم تخفيضات كبيره علي العديد من المنتجات كثل منتجات الأطفال التي يجتاحونها كالحفائض و المناديل والمساحيق التي تستخدم في غسيل الملابس كل ذالك تقدمه عروض بنده في جميع متاجرها واسواقها في المملكة العربية السعودية وحتي يوم الاحد 18 ابريل فعليكم الاستفادة بهذه العروض بمناسبه شهر الخير قبل نفاذ الكميه المحددة.