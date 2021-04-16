نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في شهر رمضان على مستلزمات المنزل في المقال التالي

نقدم لكم عروض بنده في شهر رمضان المبارك هايبر بنده يقدم لكم عدد من العروض المميزة والفريدة على جميع مستلزمات المنزل العصري، شركة بنده تهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم، احصل الآن على أقوى عروض شهر رمضان من بنده ولا تفوت العرض في فروع بنده وهايبر بنده على جميع مستلزمات المنزل الأساسية وبأسعار خيالية، تسري العروض من يوم الأربعاء 2 رمضان وحتى يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية. عروض بنده في شهر رمضان: قسم اللحوم: قطع لحم جمل بالعظم الكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

اشتري فخد خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم أسترالي بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل الآن على فخد خروف أسترالي بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو. قسم التوابل والمكسرات: هايبر بنده يقدم لكم عرض على تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات: بن هرري محمص الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

عدس أحمر الكيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

عرض على سميد خشن إماراتي بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

لا تفوت عرض بنده على زبيب ذهبي سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.

اشتري ليمون أسود كامل من بنده الكيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

لوز أبيض أنصاف سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.

كاجو ني بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو. عرض بنده على الجبن: عرض على جبنة موزاريلا فرسان بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال سعودي.

عرض على جبنة قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على جبنة اسطنبولي / دوبل كريم / دمياطي جرين لاند بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

عرض على حلاوة طحينة سادة الجبل بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

مرتديلا امريكانا بقري ساده / بالزيتون / بالفلفل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال سعودي.

عرض على جبن سيدى أبيض السنبلة بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

عرض بنده على جبنة إيدام دليلي دايرى بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 57.75 ريال سعودي.

عرض على جبن بلدي عكاوى خير الجياد بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

عرض على لبنة المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

عرض على شيبه قشطة الطيب الطازجة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في شهر رمضان على مستلزمات المنزل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده في شهر رمضان على مستلزمات المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.