شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية عروض شهر رمضان

عروض بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، باقة عروض كبيرة و متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 14 أبريل الموافق 2 رمضان إلى 20 أبريل الموافق 8 رمضان، جبنة فيتا دانماركي 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 18.95 ريال، طحين فاخر البيكر 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 19.80 ريال، جبنة مربعات كيري 12 حبه بسعر 16.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، زيت نباتي العربي / دوار الشمس شمس (2×1.5 لتر) بسعر 17.25 ريال بدلا من 36.95 ريال، سكر ناعم الأسرة 5 ك 1+1 بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.90 ريال، أرز مزة بسمتي الشعلان 5 ك بسعر 26.95 ريال بدلا من 40.50 ريال، حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.5 ك بسعر 49.95 ريال بدلا من 88.95 ريال.

تخفيضات اللحوم والتوابل اليوم

عروض بنده ، قطع جمل بالعظم 1 ك بسعر 28.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، موزة غنم بالعظم أسترالي 1 ك بسعر 38.95 ريال، فخر خروف أسترالي بدون عظم بسعر 1 ك بسعر 43.95 ريال، مرتديلا امريكانا بقري ساده / بالزيتون / بالفلفل 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 38.25 ريال، بن هرري محمص 1 ك بسعر 39.95 ريال، عدس أحمر 1 ك بسعر 8.95 ريال، سميد خشم إماراتي 1 ك بسعر 5.95 ريال، جريش / هريس 1 ك بسعر 6.95 ريال.

عروض هايبر بنده

صدور دجاج فقية (500 جرام) بسعر 8.50 ريال بدلا من 11.95 ريال، دجاج مفروم التنمية (450 جرام) بسعر 7.95 ريال بدلا من 12.95 ريال، حشوة سمبوسة دجاج الوطنية (500 جرام) بسعر 7.95 ريال بدلا من 9.75 ريال، أرجل دجاج كاملة الأسياح (500 جرام) بسعر 4.95 ريال بدلا من 10.95 ريال، قاروص 1800 / 2300 1 ك بسعر 22.95 ريال، جمبري مطبوخ بحري 50/60 1 ك بسعر 29.95 ريال.

أجدد عروض هايبر بنده

جبنة موزاريلا فرسانا 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 41.50 ريال، جبنة قشقوان سولي 1 ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 49.95 ريال، جبنة اسطنبولي / دوبل كريم / دمياطي جرين لاند 1 ك بسعر 17.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، حلاوة طحينية سادة الجبل 1 ك بسعر 17.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، جبن شيدر أبيض السنبلة 1 ك بسعر 27.95 ريال بدلا من 57.95 ريال، جبنة إيدام دايلي دايري 1 ك بسعر 36.95 ريال بدلا من 57.75 ريال، جبن بلدي عكاوي خير الجياد 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 46.95 ريال.