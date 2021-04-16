نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الإمارات اليوم عروض التوفير الكبير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الإمارات اليوم وأقوي عروض التوفير خصم 50% على العديد من المنتجات المختارة، معجون أسنان كولجيت ب 7،90 درهم، حليب طويل الأمد ب 7،90 درهم، أرز بسمتي هندي روزانا 5 كيلو ب 16،50 درهم فوط ماكسي كوتيكس كبيرة بالأجنحة 50 فوطة ب 11،90 درهم، وجبات هندية خفيفة ب 7،90 درهم، قطع بقر باكستاني بالعظم ب 15،90 درهم، تفاح أحمر إيران ب 2،95 ريال، سمك بومفريت أسود ب 16،90 درهم.
عروض لولو ماركت الإمارات اليوم عروض التوفير الكبير
جوز الهند سيريلانكا القطعة ب 3،50 درهم، فاصوليا خضراء عمان ب 6،95 درهم، عنب أفريقي ب 5،95 درهم، تمور محلي زاهيدي ب 6،65 درهم، عناقيد طماطم محلي ب 3،95 درهم، قرع سريلانكي ب 2،95 درهم، طعام هندي كومبو ب 3،90 درهم، دجاج مشوي الواحدة ب 8،90 درهم، ارز بالخضروات مقلية ب 4،95 درهم، زبدة دجاج بالعظم ب 9،95 درهم.
عروض لولو ماركت الإمارات
كرواسون بالزبدة 12 حبة ب 9 درهم، مرتديلا مايدا دجاج ب 7،95 درهم، عدد 10 ميني دونت شوكولاتة ب 5 درهم، كعكة العسل ب 16،90 درهم، كيك بلاك فورست وسط ب 19،90 درهم، خروف اثيوبي الكيلو ب 26،90 درهم، لحم جاموس هندي مكعبات ب 18،90 درهم، بقر باكستاني ب 26،90 درهم، سمك نيسر ب 3،90 درهم، سمك سلطان ابراهيم سارا للكيلو ب 7،90 درهم، سمك نيني بارها الكيلو ب 3،90 درهم.
عروض لولو ماركت رمضان
كاجو محمص 500 جم ب 20 درهم، فستق صغير 500 جم ب 14،25 درهم، زبيب أسود 500 جم ب 5،50 درهم، مريم مريم 500 جم ب 12 درهم، حليب طازج مرموم 2 لتر ب 7،90 درهم، امدجاج فرانجو سول 900 جم ب 5،95 ريال، بطاطا فرايس ميدابل ب 8،90 درهم، ناجتس دجاج العريش ب 12،90 درهم، خضروات منوعة 900 جم ب 5،95 درهم، مالاي بانيرامول 200 جم ب 8،90 درهم، صدور دجاج أورو بدون عظم 2 كيلو ب 16،90 درهم.
عروض خاصة من لولو ماركت
دقيق قمح بلسبيري طازج 5 كيلو ب 10،95 دره/ن بروك بوند تارة شاي أسود قوي ب 4،95 درهم، زيت جوز هند سبيسي 680 جم ب 8،25 درهم، سمن خضار اسيل ب 8،90 درهم، 3 حبات شوفان ب 9،95 درهم، أرز بسمتي تيلد 5 كيلو ب 9،90 درهم، مسور دال بيارا ب 9،75 درهم،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت الإمارات اليوم عروض التوفير الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.