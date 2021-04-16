شوف عروض لولو ماركت الإمارات اليوم عروض التوفير الكبير

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عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الإمارات اليوم وأقوي عروض التوفير خصم 50% على العديد من المنتجات المختارة، معجون أسنان كولجيت ب 7،90 درهم، حليب طويل الأمد ب 7،90 درهم، أرز بسمتي هندي روزانا 5 كيلو ب 16،50 درهم فوط ماكسي كوتيكس كبيرة بالأجنحة 50 فوطة ب 11،90 درهم، وجبات هندية خفيفة ب 7،90 درهم، قطع بقر باكستاني بالعظم ب 15،90 درهم، تفاح أحمر إيران ب 2،95 ريال، سمك بومفريت أسود ب 16،90 درهم.

عروض لولو ماركت الإمارات اليوم عروض التوفير الكبير

جوز الهند سيريلانكا القطعة ب 3،50 درهم، فاصوليا خضراء عمان ب 6،95 درهم، عنب أفريقي ب 5،95 درهم، تمور محلي زاهيدي ب 6،65 درهم، عناقيد طماطم محلي ب 3،95 درهم، قرع سريلانكي ب 2،95 درهم، طعام هندي كومبو ب 3،90 درهم، دجاج مشوي الواحدة ب 8،90 درهم، ارز بالخضروات مقلية ب 4،95 درهم، زبدة دجاج بالعظم ب 9،95 درهم.

عروض لولو ماركت الإمارات

كرواسون بالزبدة 12 حبة ب 9 درهم، مرتديلا مايدا دجاج ب 7،95 درهم، عدد 10 ميني دونت شوكولاتة ب 5 درهم، كعكة العسل ب 16،90 درهم، كيك بلاك فورست وسط ب 19،90 درهم، خروف اثيوبي الكيلو ب 26،90 درهم، لحم جاموس هندي مكعبات ب 18،90 درهم، بقر باكستاني ب 26،90 درهم، سمك نيسر ب 3،90 درهم، سمك سلطان ابراهيم سارا للكيلو ب 7،90 درهم، سمك نيني بارها الكيلو ب 3،90 درهم.

عروض لولو ماركت رمضان

كاجو محمص 500 جم ب 20 درهم، فستق صغير 500 جم ب 14،25 درهم، زبيب أسود 500 جم ب 5،50 درهم، مريم مريم 500 جم ب 12 درهم، حليب طازج مرموم 2 لتر ب 7،90 درهم، امدجاج فرانجو سول 900 جم ب 5،95 ريال، بطاطا فرايس ميدابل ب 8،90 درهم، ناجتس دجاج العريش ب 12،90 درهم، خضروات منوعة 900 جم ب 5،95 درهم، مالاي بانيرامول 200 جم ب 8،90 درهم، صدور دجاج أورو بدون عظم 2 كيلو ب 16،90 درهم.

عروض خاصة من لولو ماركت

دقيق قمح بلسبيري طازج 5 كيلو ب 10،95 دره/ن بروك بوند تارة شاي أسود قوي ب 4،95 درهم، زيت جوز هند سبيسي 680 جم ب 8،25 درهم، سمن خضار اسيل ب 8،90 درهم، 3 حبات شوفان ب 9،95 درهم، أرز بسمتي تيلد 5 كيلو ب 9،90 درهم، مسور دال بيارا ب 9،75 درهم،