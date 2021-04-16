نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% تخفيضات خيالية في المقال التالي

عروض بنده يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث اعتادوا على العروض والخصومات الكثيرة التي يقدمها المتجر في ظل استقبال شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا بالخيرات، لذا فإن الكثير من الأشخاص تبحث عن العروض المقدمة رغبة منها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتجهيزات شهر رمضان. عروض بنده الأسبوعية عروض متجر بنده على المواد الغذائية: تخفيضات بنده سمسم محمص المهباج وزن 230 جرام بمبلغ 7,95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بهارات المهباج وزن (225/250) جرام بسعر 11,95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم قشطه لونا 100 جرام بسعر 9,95 ريال سعودي.

خصومات بنده رقائق الشوفان باليقطين والتوت البري / بالعسل نستله فيتنس وزن 450 جرام بسعر 18,95 ريال سعودي.

رقائق نستله وزن 375 جرام بسعر 14,95 ريال سعودي. عروض بنده على اللحوم عروض بنده اليوم فخذ خروف استرالي بدون عظم سعر الكيلو 44,95 ريال سعودي.

خصومات بنده لحم جمل بدون عظم سعر الكيلو 36,95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده كفتة/ نقانق بقري سعر الكيلو 26,95 ريال سعودي.

مفروم بقري مكعبات استرالي سعر الكيلو 32,95 ريال سعودي.

روستو بقري كولومبي/ برازيلي سعر الكيلو 32,95 ريال سعودي.

قطع جمل بالعظم سعر الكيلو 29,95 ريال سعودي. عروض بنده على الألبان عروض بنده الأسبوعية علبة حليب مجفف كامل الدسم لونا وزن 2,5 كيلو جرام بسعر 44,95 ريال سعودي.

خصومات بنده حليب مجفف كامل الدسم فرجينتو وزن 1800 جرام بسعر 34,95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده حليب مكثف محلى لونا وزن 395 جرام 3+1 بسعر 17,95 ريال سعودي.

حليب مكثف محلى رويال شيف وزن 390 جرام بسعر 13,95 ريال سعودي.

قشطه لونا 100 جرام بسعر 9,95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% تخفيضات خيالية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% تخفيضات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.