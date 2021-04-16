شوف عروض العثيم مول في شهر رمضان وخصومات مذهلة othaim market offers

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عروض العثيم مول تستمر في العطاء خلال شهر رمضان المبارك بأقوى التخفيضات والخصومات على الكثير من السلع المعروضة في جميع أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتمنح المجموعة المتسوقين فرصاً رائعة للمشاركة في أعمال الخير والتصدق ونيل ثواب الصدقات خلال شهر رمضان المبارك، فقد أطلقت المجموعة خدمة جديدة من خلال تطبيق اكتساب الرقمي والذي يمكن تحميله من متجر جوجل أو أبل وعن طريق تلك الخدمة تستطيع شراء قسائم تسوق العثيم مثل بطاقات سلام وسنابل الخير، وبذلك يكون المتسوق متاحاً من خلال الهاتف دون الحاجة لأن يكون المتسوق مشتركاً في اكتساب ويمكن إرسال البطاقات إلى المستفيد مباشرة. أجدد عروض العثيم الأسبوعية othaim offers كريم كراميل جرينز بدون حلا 12 × 49 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال ويمكن لكل عميل شراء 3 ربطات فقط.

جيلي فوستر منوع 6 × 85 جرام سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 13.09 ريال.

هيل زينا ذهبي برطمان 500 جرام بسعر 56.95 ريال للعلبة بدلاً من 134.72 ريال. تخفيضات العثيم مول على المنظفات جل أريال للغسالات أوتوماتيك 2 × 3 لتر سعر الربطة 56.95 ريال بدلاً من 69 ريال.

اشتري صابون تايد بودرة مركز كيس 2 × 5 كيلو جرام بسعر 64.50 ريال للكرتون بدلاً من 74.50 ريال.

صابون أريال أزرق مركز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

صابون بوتكس أزرق الأصلي وزن 7 كيلو بسعر 42.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

مبيض ملابس كلوركس 3.78 لتر مع خصم 2 ريال بسعر 15.95 ريال.

اشتري شامبو العبايات تايد عطر أصلي 2.5 لتر بسعر 24.95 ريال.

ملين داوني نسيم الوادي 3 لتر مقابل 16.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

شامبو هيد آند شولدر عبوة 400 مل سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

شامبو بانتين سوبر غذاء 600 مل سعر العبوة 17.95 ريال بدلاً من 29.75 ريال.

مقابل 16.95 ريال اشتري كريم بانتين برايمر للشعر عبوة 300 مل بسعر 16.95 ريال بدلاً من 22.94 ريال. عروض العثيم في الرياض هذه العروض متوفرة فقط داخل اسواق عبد الله العثيم في منطقة الرياض. دجاج التنمية طازج بأوزان مختلفة بأسعار 12.25 ريال، 12.50 ريال، 12.75 ريال، 12.95 ريال.

دجاجة كاملة الذهبي مقطعة وزن كيلو جرام بسعر 14.50 ريال.

صدور فيليه دجاج اليوم وزن 450 جرام.



فيليه دجاج الفروج الذهبي 450 جرام سعر الصحن 16.75 ريال.

شيش طاووق الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 15.75 ريال.

أفخاد دجاج اليوم كاملة وزن 900 جرام.

مفروم دجاج الفروج الذهبي وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال للصحن. كيلو من التفاح الأخضر مقابل 5.95 ريال.

كيلو العنب الأسود بسعر 8.95 ريال.

كمثرى بسعر 5.95 ريال للسلة.

قرع عسلي بسعر 1.75 ريال للكيلو.

كيلو من العنب الأبيض بسعر 7.95 ريال.

خس الايس بيرج بسعر 4.75 ريال للكيلو.

كيلو ثوم بسعر 5.95 ريال.

كيس من البطاطس بسعر 2.45 ريال.

فلفل أخضر حار سعر الكيلو 4.45 ريال.

باذنجان أسود رومي حجم وسط سعر الكيلو 3.45 ريال.

خس لولو بيوتدي علبة بسعر 4.95 للعلبة.

جزر طازج كيس وزن كيلو جرام سعر الكيس 2.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في شهر رمضان وخصومات مذهلة othaim market offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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