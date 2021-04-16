شوف عروض جمعية أبو ظبي التعاونية عروض رمضان

عروض جمعية أبو ظبي التعاونية الرمضانية تشمل عدد 2 روبيان جمبو 800 جم ب 84 درهم، شرائح الدجاج الشهي كيلو ب 42 درهم، أصابع بطاطس للقلي تومكس ب 9،50 درهم، 2 حبة دجاج سيارا ب 15،50 درهم، نقانق دجاج الإسلامي 3 حبات ب 8،75 درهم، فيليه سمك أبيض كيلو 2 حبة ب 26 ريال، حليب بنكهات مختلفة 150 مل ب 5،75 درهم، حليب طويل الأمد لتر عدد 4 لاكنوز ب 10،95 درهم، طحين 10 كيلو المطاحن الكبري ب 18،95 درهم، أرز بسمتي هندي 40 كيلو ب 139،95 درهم.

عروض جمعية أبو ظبي التعاونية عروض رمضان

شوفان أبيض 600 جم عدد 2 كويكر ب 9،95 درهم، كيلو شوفان كامل هناء ب 8،95 درهم، ماء ورد 430 مل عدد 2 ربيع ب 9،95 درهم، معكرونة أو شعيرية عدد 4 حبات انتاج معكرونة الإمارات ب 9،75 درهم، زيت نباتي كيلو+ 150 جم مجانا أصيل ب 9،95 درهم، طحينة 500 جم عدد 2 حلواني ب 19،95 درهم، خليط بسبوسة 500 جم ب 9،95 درهم، خليط كيك متنوع عدد 3 بيتي كركور ب 18،95 درهم.

عروض جمعية أبو ظبي

خليط لقمة القاضي العلالي 4 حبات ب 12،95 درهم، كريمة خفق للتزين عدد 2 دريم ويب ب 12،95 درهم، بسكويت بالمكسرات متنوع عدد 8 تيفاني ب 7،95 درهم، شيبس بطاطس متنوع عدد 2 برينجلز ب 9،95 درهم، زيت زيتون 1000 مل سندس ب 14،95 درهم، زيت زيتون 5 لتر ب 61،50 درهم، فول سوداني أو شوكولاتة بالحليب عدد 3 إم أند إمز ب 10،95 درهم.

عروض لولو ماركت على الشوكولاتة

شوكولاتة متنوعة عدد 2 كادبوري ب 15،95 درهم، شوكولاتة متنوعة 100 جم عدد 2 ب 13،95 درهم، ويفر بالشوكولاتة عدد 2 بالسن ب 10،95 درهم، شوكولاتة بريك 12 قطعة 2 تيفاني ب 12،95 درهم، بسكويت أوريو 16 قطعة 2 نابيسكو ب 19،95 درهم.