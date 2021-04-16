نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جمعية أبو ظبي التعاونية عروض رمضان في المقال التالي
عروض جمعية أبو ظبي التعاونية الرمضانية تشمل عدد 2 روبيان جمبو 800 جم ب 84 درهم، شرائح الدجاج الشهي كيلو ب 42 درهم، أصابع بطاطس للقلي تومكس ب 9،50 درهم، 2 حبة دجاج سيارا ب 15،50 درهم، نقانق دجاج الإسلامي 3 حبات ب 8،75 درهم، فيليه سمك أبيض كيلو 2 حبة ب 26 ريال، حليب بنكهات مختلفة 150 مل ب 5،75 درهم، حليب طويل الأمد لتر عدد 4 لاكنوز ب 10،95 درهم، طحين 10 كيلو المطاحن الكبري ب 18،95 درهم، أرز بسمتي هندي 40 كيلو ب 139،95 درهم.
عروض جمعية أبو ظبي التعاونية عروض رمضان
شوفان أبيض 600 جم عدد 2 كويكر ب 9،95 درهم، كيلو شوفان كامل هناء ب 8،95 درهم، ماء ورد 430 مل عدد 2 ربيع ب 9،95 درهم، معكرونة أو شعيرية عدد 4 حبات انتاج معكرونة الإمارات ب 9،75 درهم، زيت نباتي كيلو+ 150 جم مجانا أصيل ب 9،95 درهم، طحينة 500 جم عدد 2 حلواني ب 19،95 درهم، خليط بسبوسة 500 جم ب 9،95 درهم، خليط كيك متنوع عدد 3 بيتي كركور ب 18،95 درهم.
عروض جمعية أبو ظبي
خليط لقمة القاضي العلالي 4 حبات ب 12،95 درهم، كريمة خفق للتزين عدد 2 دريم ويب ب 12،95 درهم، بسكويت بالمكسرات متنوع عدد 8 تيفاني ب 7،95 درهم، شيبس بطاطس متنوع عدد 2 برينجلز ب 9،95 درهم، زيت زيتون 1000 مل سندس ب 14،95 درهم، زيت زيتون 5 لتر ب 61،50 درهم، فول سوداني أو شوكولاتة بالحليب عدد 3 إم أند إمز ب 10،95 درهم.
عروض لولو ماركت على الشوكولاتة
شوكولاتة متنوعة عدد 2 كادبوري ب 15،95 درهم، شوكولاتة متنوعة 100 جم عدد 2 ب 13،95 درهم، ويفر بالشوكولاتة عدد 2 بالسن ب 10،95 درهم، شوكولاتة بريك 12 قطعة 2 تيفاني ب 12،95 درهم، بسكويت أوريو 16 قطعة 2 نابيسكو ب 19،95 درهم.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جمعية أبو ظبي التعاونية عروض رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.