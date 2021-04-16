نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم السبت 17 رمضان 2021 الموافق 5 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم التي ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا بخصوماته الكبيرة التي تقدمها علي جميع السلع الرمضانية بمناسبه الشهر الكريم حيث تحتوي عروض العثيم علي افضل المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات والمعلبات وجميع أنواع اللحوم والأسماك و جميع الأجهزة المنزلية والكهربائية بتخفيضات تصل إلى 50% لجميع عملائها داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية. عروض العثيم اليوم تحتوي عروض العثيم علي جميع السلع الرمضانيه كالزيوت والفواكه كالتفاح والموز والفراوله و الكمثري والخضروات وجميع انواع المعلبات كالفول وصلصه الطماطم والحلاوه وجميع انواع الدواجن تقدمها اسواق عبدلله العثيم في عروضها تشمل عروض العثيم جميع الفواكه والخضروات حيث تقدم : تحتوي عروض العثيم علي تفاح اخضر بسعر 5.95ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم عنب اسود بسعر 8.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم علي كمثري بسعر 5.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم اليوم علي بطاطس بسعر 2.45 ريال سعودي

تحتوي عروض أسواق العثيم علي باذنجان بسعر 3.45 ريال سعودي تشمل عروض العثيم اليوم جميع أنواع الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة. تقدم عروض العثيم شيش طاوق بسعر 15.75 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم اليوم فخاد دجاج بسعر 12.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم صدور دجاج بسعر 18.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم مفروم دجاج بسعر 11.95 ريال سعودي تقدم عروض العثيم اليوم تخفيضات علي جميع انواع اللحم : تحتوي عروض العثيم علي مفروم بقر برازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم لحم عجل باكستاني بسعر 26.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم لحم حاشي بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم لحم عجل بلدي بسعر 45.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيملحم غنم بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي تشمل عروض العثيم جميع انواع التمر حيث تحتوي : تقدم عروض العثيم تمر تمارا السكري بسعر 6.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم تمر انتاج النخيل بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم تمر سكري بسعر 47.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم عجوه التمر بسعر 5.95 ريال سعودي كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم السبت17ابريل 2021 الموافق 5 رمضان بمناسبه الشهر الكريم علي جميع المنتجات الغدائية والسلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 50 % علي جميع أنواع المواد الغذائية التي تستمر حتي 20 ابريل كي يستفيد الجميع من الخصومات. تابعنا الآن: Follow @thaqfny_shukran

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم السبت 17 رمضان 2021 الموافق 5 رمضان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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