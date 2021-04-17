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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو عجمان الأسبوعية بهجة رمضان في المقال التالي
عروض نستو عجمان الأسبوعية والاحتفالات الرمضانية، خصومات كبيرة على المنتجات ومنها، كيلو أفوكادو ب 5،99 درهم، قهوة سريعة الذوبان هنتر 200 جم ب 11،99 درهم، شوكولاتة فيريرو روشية 24 قطعة ب 28،99 درهم، سمك كنعد كبير كامل بالكيلو ب 19،99 درهم، شوكولاتة تيفاني بريك 2 حبة ب 6،99 درهم، شوكولاتة مونتيز 2 حبة ب 16،99 درهم، شوكولاتة ديري ميلك كادبوري 2 حبة ب 18،99 درهم، ويفر رول بالشوكولاتة كابريس 2 حبة ب 7،99 درهم، 12 حبة شرائح خبز محمص صن بايتس ب 9،99 درهم، بسكويت ماري تيفاني ب 7،99 درهم، بسكويت أولكر بيتي بير ب 20،45 درهم.
عروض نستو عجمان الأسبوعية بهجة رمضان
فول سوداني مملح بيست ب 8،99 درهم، تمور الظفرة 2 كيلو ب 14،99 درهم، عيدان بطاطا ستيكس 6 حبات ب 5،99 درهم، شيبس ليز متنوع ب 6،99 درهم، تمر تاج التمور متنوع 3 حبات ب 17،99 درهم، كريمة بندق والكاكاو هاريلا ب 9،45 درهم، رقائق الذرة نازلين ب 5،99 درهم، حلاوة بالفستق الأمين 2 حبة ب 15،99 درهم، عسل طبيعي الامين 2 حبة ب 7،99 درهم، قهوة سريعة التحضير جولد تيسكو 200 جم ب 16،99 درهم، صلصة تشنجر 2 حبة + صلصة ب 10،50 درهم.
عروض نستو عجمان
فستق أمريكي محمص 500 جم ب 19،99 درهم، لوز خام 500 جم ب 10،99 درهم، جوز أمريكي 500 جم ب 15،99 درهم، زبيب ذهبي 500 جم ب 3،99 درهم، هيل أخضر 500 جم ب 49،99 درهم، تين مجفف 500 جم ب 14،99 درهم، دقيق الحمص بالكيلو ب 4،99 درهم، تمر سكري 500 جم ب 4،99 درهم.
عروض نستو الإمارات
منظف الزجاج نستو متنوع 3 حبات ب 7،99 درهم، منظف ومطهر الأرضية نستو 3 لتر ب 14،99 درهم، مناديل النظافة المثالية جونسون 4 حبات ب 26،99 درهم، كمامة وجه الكوزي 50 حبة ب 9،99 درهم، أطباق فوم فالكون 2 حبة ب 10،99 درهم، أكياس قمامة كومباكت ب 20،99 درهم، عطر عربيات متنوع 10 مل ب 29،99 درهم، عطر جاكوز كلاسيك متنوع 100 مل ب 37،99 درهم، بودرة معطرة متنوعة ب 16،75 درهم، شامبو بانتين متنوع 2 حبة ب 12،99 درهم.
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