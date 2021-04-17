نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات على الشاشات والجوالات وأدوات المطبخ في المقال التالي

تقدم عروض العثيم هذا الأسبوع خصومات رائعة على مختلف الأجهزة المنزلية والشاشات وأجهزة الجوال، فمع بدء شهر رمضان المبارك بدأت العروض الأسبوعية بتخفيضات هائلة على جميع السلع المعروضة في أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة لمنح العملاء أكبر قدر من التوفير على البضائع المباعة، وتوجد خصومات خاصة على بعض السلع فتوجد في بعض الفروع دون غيرها، وقد تمت طباعة الأماكن المستثناه من هذه التخفيضات على كتيب العروض الخاص بالشركة ليتمكن كل متسوق من معرفة المكان المناسب للحصول على المنتج، كما تتيح الشركة للمتسوقين المشاركة في الأعمال الخيرية من خلال شراء قواضي رمضان لمن يرغب في مساعدة أسرة متعففة. عروض العثيم وخصومات على الشاشات والجوالات شاشة أور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1499 ريال.

شاشة أور ال اي دي سمارت 65 بوصة مقابل 1799 ريال.

شاشة ميكروديجيت ال أي دي 55 بوصة بسعر 1489 ريال.

شاشة شارب ال أي دي 32 بوصة مقابل 549 ريال فقط.

جوال سامسونج ايه 42 بوصة سعر الحبة 1349 ريال.

جوال تكنو ك اي 5ك سعر الحبة 465 ريال.

رسيفر جي في سي برو ديجتال بسعر 39 ريال.

مسرح منزلي جيباس ترولي بسعر 279 ريال. جوال نوكيا 5310 بسعر 1349 ريال للحبة.

تابلت لينوفو ام 10 سعر الحبة 699 ريال.

لابتوب لينوفو بسعر 2149 ريال.

سماعة بلوتوث ايربودز تي 03 بسعر 99 ريال. عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية يقدم عبد الله العثيم عروض مميزة على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بتخفيضات هائلة غلاية شاي جيباس كهربائية 1.7 لتر بسعر 39 ريال.

صانع طعام جيباس 4 × 1 بسعر 129 ريال.

مضرب بيض مع عجانة كوليين بسعر 99 ريال.

ميكرويف كولين ديجيتال 20 لتر مقابل 189 ريال.

فرن كليك أون كهربائي بسعر 229 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 289 ريال.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنة + جك بسعر 189 ريال. قطاعة خضار كينوود 550/ 40 مقابل 99 ريال.

قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال.

غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر بسعر 69 ريال.

كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 359 ريال.

محضر قهوة اسبريسو السيف بسعر 279 ريال.

خلاط امجوي بار يدوي مقابل 59 ريال.

مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 167 ريال.

مكواة بانيكس بسعر 115 ريال. تخفيضات العثيم مول على أدوات المطبخ قدر ضغط السيف ألمونيوم جرانيت 9 لتر بسعر 99 ريال.

قدر ضغط السيف سعة 15 لتر مقابل 120 ريال.

طقم قدور رويال فورد 8 حبة بسعر 99 ريال.

طقم طبخ هوم أواي 8 قطع مقابل 99 ريال.

قدور نيوفلون مقلاة 26 سم بسعر 49 ريال.

طقم قدور بامكو 9 حبة بسعر 239 ريال. قدر ضغط سوبر فيسا بسعر 79 ريال، وبسعر 69 ريال.

قدر كيتشنجر مقاسين مختلفين بسعر 36.95 ريال، وبسعر 41.95 ريال.

طقم قدور سويت هوم 10 حبة بسعر 149 ريال.

طقم عشاء ديفا أوبل 44 قطعة بسعر 99 ريال.

مقلاة رويال فورد عميقة متوفر بسعر 39 ريال وسعر 29 ريال.

حافظة طعام سولتير 2 حبة بسعر 39.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات على الشاشات والجوالات وأدوات المطبخ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات على الشاشات والجوالات وأدوات المطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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