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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي برمضان نهنيك في المقال التالي
كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي تتضمن خضار مشكلة مع ذرة العملاق الأخضر ب 6،50 ريال، 2 حبة دجاج مفروم فقيه 400 جم ب 11،95 ريال، أكواز درة العملاق الأخضر 4 أكواز ب 14،95 ريال، 2 حبة من نقانق الدجاج المجمدة فقيه 400 جم ب 8،50 ريال، 4 حبات دجاج مفروم غولدن فيلدز 400 جم ب 9،95 ريال، بطاطس كيرلي ب 9،95 ريال، 3 حبات مفروم بقر ب 7،95 ريال، روبيان للطبخ أسماك 400 جم ب 12،50 ريال.
كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي برمضان نهنيك
ستربس الدجاج ب 23،95 ريال، 2 حبة شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة 400 جم ب 4،95 ريال، 1+1 عجينة الكنافة وليمة 500 جم ب 10،50 ريال، رقائق السبرينج رول السنبلة ب 9،95 ريال، شرائح بطاطس بالبهارات السنبلة 2،5 كيلو ب 19،95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية
السمبوسة البنجابية الكبير 900 جم ب 13،95 ريال، قطع الدجاج الكبير كيلو ب 27،95 ريال، تندر صدر الدجاج الكبير 450 جم ب 13،95 ريال، كفتة الدجاج الكبير 300 جم ب 7،95 ريال، كبة لحم خروف الكبير 400 جم ب 16،95 ريال، لحم دجاج مفروم الكبير 400 جم ب 7،95 ريال، صدور دجاج بدون عظم الكبير 2 كيلو ب 37،95 ريال، فيليه سمك أبيض أمريكانا كيلو ب 23،95 ريال، كنافة مفروكة الكرامة 500 جم ب 12،95 ريال.
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5 حبات حليب مركز ب 9،95 ريال، 4 حبات قشطة لونا 100 جم ب 9،95 ريال، حليب مجفف فرشكو 2،25 كيلو ب 32،95 ريال، 3 حبات حليب مبخر بوني ب 11،95 ريال، قشطة قيمر كي دي دي 4 حبات ب 8،85 ريال، قشطة قيمر السعودية 5+1 ب 15،95 ريال، حليب مبخر أبو قوس 6 حبات ب 12،95 ريال، حليب مكثف محلي عبوة ضاغطة نستلة ب 11،95 ريال، حلاوة طحينية بالفستيق ب 11،95 ريال.
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