شوف كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي برمضان نهنيك

كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي تتضمن خضار مشكلة مع ذرة العملاق الأخضر ب 6،50 ريال، 2 حبة دجاج مفروم فقيه 400 جم ب 11،95 ريال، أكواز درة العملاق الأخضر 4 أكواز ب 14،95 ريال، 2 حبة من نقانق الدجاج المجمدة فقيه 400 جم ب 8،50 ريال، 4 حبات دجاج مفروم غولدن فيلدز 400 جم ب 9،95 ريال، بطاطس كيرلي ب 9،95 ريال، 3 حبات مفروم بقر ب 7،95 ريال، روبيان للطبخ أسماك 400 جم ب 12،50 ريال.

كتالوج عروض بنده هايبر بنده الأسبوعي برمضان نهنيك

ستربس الدجاج ب 23،95 ريال، 2 حبة شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة 400 جم ب 4،95 ريال، 1+1 عجينة الكنافة وليمة 500 جم ب 10،50 ريال، رقائق السبرينج رول السنبلة ب 9،95 ريال، شرائح بطاطس بالبهارات السنبلة 2،5 كيلو ب 19،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية

السمبوسة البنجابية الكبير 900 جم ب 13،95 ريال، قطع الدجاج الكبير كيلو ب 27،95 ريال، تندر صدر الدجاج الكبير 450 جم ب 13،95 ريال، كفتة الدجاج الكبير 300 جم ب 7،95 ريال، كبة لحم خروف الكبير 400 جم ب 16،95 ريال، لحم دجاج مفروم الكبير 400 جم ب 7،95 ريال، صدور دجاج بدون عظم الكبير 2 كيلو ب 37،95 ريال، فيليه سمك أبيض أمريكانا كيلو ب 23،95 ريال، كنافة مفروكة الكرامة 500 جم ب 12،95 ريال.

عروض بنده الرمضانية

5 حبات حليب مركز ب 9،95 ريال، 4 حبات قشطة لونا 100 جم ب 9،95 ريال، حليب مجفف فرشكو 2،25 كيلو ب 32،95 ريال، 3 حبات حليب مبخر بوني ب 11،95 ريال، قشطة قيمر كي دي دي 4 حبات ب 8،85 ريال، قشطة قيمر السعودية 5+1 ب 15،95 ريال، حليب مبخر أبو قوس 6 حبات ب 12،95 ريال، حليب مكثف محلي عبوة ضاغطة نستلة ب 11،95 ريال، حلاوة طحينية بالفستيق ب 11،95 ريال.