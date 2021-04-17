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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض الدانوب الأسبوعية بالرياض رمضان كريم في المقال التالي
أفضل عروض الدانوب الأسبوعية صفقات خاصة ومتنوعة بأسعار ترضي العملاء، ومنها كيلو تمر برجي ب 59،95 ريال، فول مدمس حدائق كاليفورنيا 3 حبات ب 8،50 ريال، مانجو قلب الثور ب 9،95 ريال، صندوق مشروم ب 6،95 ريال، أفندي مغربي ب 8،95 ريال، تمر عجوة كرتون ب 65،95 ريال، تمر صقعي ب 58،95 ريال، تمر سكري ملكي ب 149 ريال، كيك رمضان ب 149 ريال، كيك بقطع سنيكرز ب 95 ريال، زنود الست كيلو ب 59،95 ريال، بلح الشام ب 19،95 ريال، معمول تمر ب 39،95 ريال، كنافة ناعمة بالجبنة ب 59،95 ريال، عجينة سمبوسة بالزيت سويتز ب 22،50 ريال، عجينة سمبوسة سويتز ب 12،50 ريال.
أفضل عروض الدانوب الأسبوعية بالرياض رمضان كريم
شبيه جبنة بيضاء اسكندراني سنابل الخير ب 15،95 ريال، جبنة حلوم استرا ب 33،95 ريال، صدر ديك رومي مدخن امريكانا ب 73،95 ريال، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث ب 25،95 ريال، جبنة عكاوي قليل الملح شهد ب 29،95 ريال، شبيه قشطة خلاصة الطيبات ب 15،95 ريال، لبنة هنغاري ب 19،95 ريال.
عروض الدانوب على المكسرات
بن تركس محمص ب 29،95 ريال، كاجو مالح ب 63،95 ريال، قمر الدين سوري فاخر 400 جم ب 5،95 ريال، كزبرة حب ب 9،95 ريال، حمص حياة ب 5،50 ريال، بهارات حلواني وطحان ب 4،50 ريال، فستق مقشر بابارا 400 جم ب 49،95 ريال، جوز قلب بابارا 400 جم ب 27،95 ريال، بيض إنتاج 30 حبة ب 12،95 ريال، ريش غنم روماني طازج ب 69،95 ريال، فخد غنم روماني طازج ب 57،95 ريال.
عروض الدانوب رمضان
سمك حبار ب 32،95 ريال، سمك ماكريل ب 20،95 ريال، سلطان ابراهيم ب 30،95 ريال، ساردين ب 6،95 ريال، سمك سي باس بحري قاروص ب 24،95 ريال، جمبري مطبوخ وسط ب 32،95 ريال، سلمون فيلية ب 89،95 ريال، شعور كبير ب 49،95 ريال، معجون زيتون يوناني ب 13،25 ريال.
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