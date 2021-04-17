شوف أفضل عروض الدانوب الأسبوعية بالرياض رمضان كريم

أفضل عروض الدانوب الأسبوعية صفقات خاصة ومتنوعة بأسعار ترضي العملاء، ومنها كيلو تمر برجي ب 59،95 ريال، فول مدمس حدائق كاليفورنيا 3 حبات ب 8،50 ريال، مانجو قلب الثور ب 9،95 ريال، صندوق مشروم ب 6،95 ريال، أفندي مغربي ب 8،95 ريال، تمر عجوة كرتون ب 65،95 ريال، تمر صقعي ب 58،95 ريال، تمر سكري ملكي ب 149 ريال، كيك رمضان ب 149 ريال، كيك بقطع سنيكرز ب 95 ريال، زنود الست كيلو ب 59،95 ريال، بلح الشام ب 19،95 ريال، معمول تمر ب 39،95 ريال، كنافة ناعمة بالجبنة ب 59،95 ريال، عجينة سمبوسة بالزيت سويتز ب 22،50 ريال، عجينة سمبوسة سويتز ب 12،50 ريال.

أفضل عروض الدانوب الأسبوعية بالرياض رمضان كريم

شبيه جبنة بيضاء اسكندراني سنابل الخير ب 15،95 ريال، جبنة حلوم استرا ب 33،95 ريال، صدر ديك رومي مدخن امريكانا ب 73،95 ريال، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث ب 25،95 ريال، جبنة عكاوي قليل الملح شهد ب 29،95 ريال، شبيه قشطة خلاصة الطيبات ب 15،95 ريال، لبنة هنغاري ب 19،95 ريال.

عروض الدانوب على المكسرات

بن تركس محمص ب 29،95 ريال، كاجو مالح ب 63،95 ريال، قمر الدين سوري فاخر 400 جم ب 5،95 ريال، كزبرة حب ب 9،95 ريال، حمص حياة ب 5،50 ريال، بهارات حلواني وطحان ب 4،50 ريال، فستق مقشر بابارا 400 جم ب 49،95 ريال، جوز قلب بابارا 400 جم ب 27،95 ريال، بيض إنتاج 30 حبة ب 12،95 ريال، ريش غنم روماني طازج ب 69،95 ريال، فخد غنم روماني طازج ب 57،95 ريال.

عروض الدانوب رمضان

سمك حبار ب 32،95 ريال، سمك ماكريل ب 20،95 ريال، سلطان ابراهيم ب 30،95 ريال، ساردين ب 6،95 ريال، سمك سي باس بحري قاروص ب 24،95 ريال، جمبري مطبوخ وسط ب 32،95 ريال، سلمون فيلية ب 89،95 ريال، شعور كبير ب 49،95 ريال، معجون زيتون يوناني ب 13،25 ريال.