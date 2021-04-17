شوف عروض جرير للجوالات في السعودية وتخفيضات على iphone وsamsung

تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن عروض جرير على الجوالات في السعودية والتي أدت إلى إقبالاً كثيفًا من المواطنين السعوديين الوافدين المقيمين بالمملكة وذلك بسبب فروعه المنتشرة في مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى الخدمة المميزة التي يقدمها والعروض المميزة على أجهزة الهواتف المحمولة، فضلا عن أنه يقدم كافة أنواع التليفونات المحمولة البسيطة والذكية بمختلف أنواعها وموديلاتها وأطفالها وألوانها والتصنيع من شركات مختلفة وكل الخدمات التي تخص الهواتف من أكسسوارات أو لاصقات حماية وكفرات بأشكال وألوان لا حصر لها، كما يقدم أحدث أنواع موديلات السوق ويقدم كل ما هو جديد في تكنولوجيا الاتصالات والهواتف المحمولة، كما يقدمها بأسعار خيالية في المملكة ولا يوجد لها مثيل في السوق.

عروض جرير على الجوالات

تقدم سلسلة محلات جرير عروضًا بمناسبة شهر رمضان الكريم كنوع من الاحتفال والابتهاج بقدومه، وفرصة لإدخال السرور والسعادة في نفوس جميع العلماء، حيث بتمثل العرض في تخفيض هائل على أسعار الهواتف الذكية والتابلت، بمختلف أنواعها، وتعتبر فرصة مناسبة لكسب عملاء جدد عن طريق تلك الدعاية من خلال هذه العروض ووسيلة لزيادة نسبة المبيعات وتحقيق أرباح.

أنواع الهواتف التي يشملها العرض

يشمل العرض تخفيض هائل في أسعار الجوالات المحمولة على موديلات اوبو وسامسونج وهواوي، وأيفون وكافة الموديلات الحديثة والقديمة منها ولمختلف إمكانياتها المتاحة، حيث توفر مكتبات جرير الهواتف وتم تقسيمها إلى فئات مختلفة مثل الجوالات ذو الكاميرا الرائعة وذو الشاشة الكبيرة وذو الذاكرة العشوائية الكبيرة بالإضافة إلى الهواتف التي تدعم خدمة 5G ونعرض لكم الآن بالصور كافة الخصومات التي أعلن عنها.

ويمكنكم الآن زيارة أقرب فروع مكتبات جرير المنتشرة في المملكة و ستجدون ما تطلبون وما ترغبون فيه وكل ما يسركم والاستفادة من تلك التخفيضات.